Ste passa mal durante Prova de Equipes do Ilha Record e fica na mira da vila para ir ao exílio

09/08/2022 | 01:10



Hoje foi dia de formar um novo ciclo no Ilha Record, com a Prova de Equipes. E as novas exiladas já começaram fazendo escolhas polêmicas para a competição, com uma nova carta do guardião da Ilha elas puderam formar as duas equipes da noite, que foram lideradas por Caíque e Kaio, que ganharam a Prova de Sobrevivência da semana passada.

Caíque liderou a equipe Ametista e Kaio a Esmeralda. A formação feita pelas exiladas surpreendeu os exploradores, mas Bruno decidiu não usar o colar de proteção para anular o golpe.

E a equipe Ametista já começou com polêmicas, com Caíque e Ste discutindo, segundo o líder, a exploradora já fez corpo mole em provas anteriores.

Para a prova de hoje, os exploradores tiveram que vestir trajes especiais, que dificultou a movimentação, depois pegaram bexigas com água, passaram por um percurso de obstáculos e arremessaram o balão até um cilindro. O objetivo era encher esse recipiente. Após essa etapa, os participantes tinham que pegar a jarra e depositar em um púlpito e assim liberar o desafio para a próxima pessoa da equipe. O grupo que conseguisse terminar em menos tempo levava a melhor da semana.

A prova não foi nada fácil, o sol junto com o calor do traje deixou os participantes bem cansados e com dificuldades de locomoção. Ste, participante da equipe Ametista, passou mal durante a competição e acabou demorando mais tempo para terminar.

No final, não deu outra, a equipe ganhadora foi a Esmeralda, com uma diferença de três minutos para a adversária. E Kaio, o comandante ganhador, além de ficar com um pedaço de mapa, deu o outro para Whendy, que ainda não tinha nenhum.

E parece que o clima esquentou dentro da Vila também! Ste parece ser uma forte candidatada a participar da Prova de Sobrevivência da semana. O comandante do ciclo, Kaio, já esta montando sua estratégia e considera enviar Ste para o exílio. Além disso, outros exploradores estão combinando votos contra a exploradora, Eita!