Em 1822, Brasil era um País pouco desenvolvido

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



07/08/2022 | 09:43



Há 200 anos, quando o Brasil se movimentava para ser independente de Portugal, o País era pouco desenvolvido, mesmo com os avanços trazidos pela presença da família real desde 1808. Isso, claro, diante de toda exploração portuguesa que acontecia desde 1500. De acordo com o historiador Eduardo Lima, mestre em história social pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), o Brasil era atrasado.

“Era um país agrário, muitos analfabetos, pouca industrialização, poucos incentivos educacionais e população marginalizada, que até hoje luta por condições melhores”, afirma Lima. Para se ter uma ideia, a situação da educação no País há dois séculos era bem diferente do que vivemos hoje.

Naquela época, as universidades eram frequentadas por filhos de integrantes da elite. Na maioria dos casos, o destino para estudos - como medicina e direito - era a Europa. “Portanto, a educação foi deixada de lado no Brasil, porque era essencialmente um País agrário”, afirma Lima.

A principal cidade brasileira hoje, São Paulo, não estava nos holofotes naquele momento. De acordo com o historiador Eduardo Lima, São Paulo contava com cerca de 10 mil habitantes em 1822. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1872, a Capital tinha pouco mais de 31 mil moradores.

“Hoje, o olhar de 2022 para 1822, está pautado em como era a vida das pessoas que sofriam, especialmente os escravos. Então, estamos olhando para a história e tentando olhar para a Escravidão. As ruas eram lotadas de escravos. Os negros do Brasil trabalhavam em todas áreas. E tinhamos imagens de negros açoitados em praças. Então, hoje, em 2022, temos grandes livros sendo publicados, como a trilogia de Laurentino Gomes (Escravidão), temos o livro de Jesse de Souza (Como o Racismo Criou o Brasil) e vários estudiosos dizendo que temos que olhar a questão da Escravidão do Brasil e como foi horrível isso”, disse Lima.