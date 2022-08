Livros sobre Independência podem ser acessados de graça

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



07/08/2022 | 09:50



Em comemoração aos 200 anos de Independência do Brasil, a Câmara dos Deputados disponibiliza livros sobre o período, que podem ser acessados de graça. Na livraria da Câmara, pela internet, qualquer pessoa pode adquirir os exemplares. Para quem gosta do livro em papel, há possibilidade também. No entanto, há cobrança.

Um dos livros, de autoria de José Theodoro Mascarenhas Menck, doutor em história pela UNB (Universidade Nacional de Brasília), e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, é uma biografia de dom João 6º. A obra custa R$ 27.

De acordo com a Câmara dos Deputados, “ a presente obra oferece ao leitor excelente oportunidade de entender a trajetória de dom João 6º no contexto de sua época. Com esse objetivo, em cinco capítulos, a publicação descreve de modo vívido a cidade do Rio de Janeiro e a cerimônia de Aclamação; resgata detalhes da biografia de dom João, sua infância, sua formação, seu casamento conturbado e seu período da regência; põe em relevo a situação do mundo em que viveu e os motivos que o levaram a optar pela transferência da corte; destaca a obra realizada por ele no Brasil, as medidas administrativas implantadas, as instituições criadas, as transformações sociais havidas; e, finalmente, narra as circunstâncias relacionadas à sua volta, mesmo a contragosto, para Portugal.”

Outra publicação de Menck, na opção digital sem custo, está a biografia de outra personagem importante para história daquele momento: José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos principais nomes do movimento que levou o Brasil a se separar de Portugal.