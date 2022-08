Fones da Beats: veja opções de presentes para o Dia dos Pais

Da Redação

Do 33Giga



05/08/2022 | 09:55



Fã de música, esportista, high-tech, corporativo ou básico. Os fones da Beats podem agradar diferentes perfis de pais. Vários gadgets da marca foram avaliados pelo 33Giga, aliás.

Os modelos são diversos e atendem às mais variadas preferências – seja no tipo de uso ou tamanho. Em comum trazem durabilidade, praticidade e qualidade sonora. Abaixo, veja algumas opções de fones da Beats para o Dia dos Pais.

Beats Fit Pro

Totalmente sem fio, o Beats Fit Pro é resistente à água e ao suor, com ganchos de fixação flexíveis para permanecer sempre no lugar. Os fones permitem fazer exercícios enquanto aproveita músicas, ouve podcasts ou até atende ligações.

Além de um design que se ajusta confortavelmente e com estabilidade em qualquer formato ou tamanho de orelha, esses fones da Beats proporcionam experiência de som premium, com três modos de audição: cancelamento automático de ruído, modo ambiente e equalização adaptativa.

A bateria dos buds pode durar até 6 horas de reprodução, e o estojo magnético garante carga complementar de até 21 horas, totalizando até 27 horas.

Cores: Preto, Branco, Grafite e Roxo Pastel

Preço: R$2.463

Powerbeats Pro

O design do Powerbeats Pro, além de muito confortável, prioriza a praticidade: os dois buds (esquerdo e direito) contam com controles de volume e reprodução/pausa de músicas.

Outra facilidade é que esses fones da Beats ligam automaticamente ao serem retirados do estojo magnético e desligam (e são carregados) quando guardados novamente. Por meio da tecnologia de detecção de movimento integrada aos fones, eles entram automaticamente em stand by quando estão ociosos.

A bateria dos buds pode durar até 9 horas de reprodução, e o estojo magnético garante carga complementar de até 24 horas.

Cores: Marfim, Preto e Azul-marinho.

Preço: R$2.036

Studio 3 Wireless

Toda a qualidade acústica de um estúdio de gravação transposta em um fone de ouvido supra auricular (que se acomoda ao redor das orelhas). Essa é a proposta do Beats Studio 3 Wireless.

Esses fones da Beats oferecem som de alta qualidade por bloquear os sons externos com o cancelamento ativo de ruído e conta com estrutura leve e reforçada, que o torna ideal para ser utilizado durante o dia todo.

A bateria do Studio 3 Wireless tem uma duração significativa, podendo chegar a até 40 horas de reprodução (sem a utilização do recurso de cancelamento de ruído). O modelo também conta com a funcionalidade Fast Fuel, com a qual é possível obter até 3 horas de reprodução com uma carga de apenas 10 minutos.

Cores: Preto Fosco, Preto e Vermelho, Vermelho, Branco, Azul, Cinza Chumbo e Preto Profundo.

Preço: R$ 2.368

Studio Buds

O Studio Buds é o primeiro modelo da Beats a oferecer emparelhamento simples por meio de apenas um toque e com aparelhos que sejam tanto iOS quanto Android. Informações como níveis da bateria ou atualizações de firmware são apresentadas nos aparelhos de ambos os sistemas operacionais.

A tecnologia Bluetooth Class 1, empregada no seu desenvolvimento, oferece maior alcance e um desempenho excepcional sem interferências. Isso corresponde a uma conexão mais confiável e com menos interrupções. Cada fone se conecta de maneira independente ao aparelho, então é possível escolher se deseja usar somente um fone ou ambos.

Cores: Branco, Rosa Crepúsculo, Cinza Lunar, Azul-oceano, Preto e Vermelho

Preço: R$1.705