Sto. André deve firmar parceria com aplicativo

Renan Soares

Especial para o Diário



05/08/2022 | 00:01



Santo André deve receber uma novidade para os motoristas nos próximos meses. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana do município, Almir Cicote, o Paço deve firmar um acordo com a Google para fornecer dados a uma de suas aplicações, o Waze.

Com o possível acordo, o aplicativo de navegação por GPS que agrega informações de usuários e exibe dados de rotas, passará a receber notificações da Prefeitura para auxiliar o caminho dos motoristas. A informação foi revelada com exclusividade durante a Live do Diário, na última quarta-feira (3).

“A ideia é que o aplicativo consiga ter acesso a nossas informações, e automaticamente o próprio Waze comece a ajudar a nossa equipe a desviar o trânsito. Por exemplo, quando existe uma obra e a via está fechada, obviamente não terá trânsito ali, o Waze entende que aquela via está vazia e começar a jogar todos os veículos para ela. Vamos munir eles de informações para conseguir ajudar todos os motoristas, que vão trafegar por Santo André, a achar uma rota melhor”, disse o secretário.

As tratativas, que acontecem mais uma vez hoje já estão avançadas, conta Cicote. A expectativa é iniciar as simulações virtuais em até 90 dias.

O teste será realizado baseando-se no número de veículos nos últimos três meses que já passaram em determinadas vias. O próprio sistema vai colaborar e calcular uma nova rota contornando os locais fechados. Além disso, a intenção do Paço é fornecer informações sobre estabelecimentos, como lanchonetes e comércios em geral.

O prefeito Paulo Serra (PSDB), diz que a iniciativa coloca Santo André em destaque como cidade inteligente “buscando soluções inovadoras. Buscar a formatação de um termo de parceria com uma plataforma como o Waze nos possibilita um diagnóstico mais preciso para planejar ações que melhorarem a mobilidade urbana.”