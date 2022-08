Acidente entre caminhão e carros deixa três feridos

Lorena S Ávila

Do Diário do Grande ABC



04/08/2022 | 08:22



Um motorista perdeu o controle do caminhão que dirigia e atingiu tês carros e dois comércios na avenida Itapark, em Mauá, na última terça-feira (2). Três pessoas ficaram feridas no acidente. A suspeita da polícia é a de que o veículo estava com problemas no freio. Com o impacto do caminhão contra os carros, um dos veículos foi arremessado para dentro de uma mercearia e explodiu.

Uma das vítimas é o músico Gabriel Baldino da Silva, de 19 anos. Ele teve 80% do corpo queimado e foi encaminhado para o Hospital Geral de São Mateus, em São Paulo. Familiares do jovem afirmaram que ele está intubado. Silva estava em um dos carros atingidos pelo caminhão.

O supervisor de segurança Rubens Dias Ribeiro, de 39 anos, ficou preso nas ferragens, sofreu fraturas e está internado no Hospital Nardini. Valdo Ribeiro, de 60 anos, teve cortes superficiais na cabeça e fraturou a clavícula. O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio durou 20 minutos e consumiu a fachada da mercearia e produtos vendidos no local.

Nilson Augusto Júnior Dutra da Costa, de 20 anos, é um dos proprietários do local atingido e estima prejuízo de R$ 80 mil.

“Foi um choque muito grande para nós. É de onde tiramos o sustento e agora precisamos correr para resolver isso. Mas o mais importante é a vida. O bem material conseguimos recuperar depois”, disse Nilson.

Paulo Alves Amorim, 66 anos, proprietário de uma loja de roupas, diz acreditar que o prejuízo é de R$ 10 mil reais. Por causa de um buraco na entrada da loja causado pelo acidente, ele vigiou a loja durante a noite, a fim de evitar saques.

JUSTIÇA

Para cobrir gastos, os proprietários de lojas falam em entrar com ação contra a microempresa Concremarques, de Robson Marques da Silva. Isso porque o caminhão é da empresa. Procurado, Marques da Silva disse que fará o máximo para ajudar. “Minha maior preocupação agora é com as vítimas”, disse Marques.

Lázaro Eugênio Gonçalves, 69 anos, dono de uma casa de ferragens disse que já presenciou diversos acidentes e que solicita à Prefeitura de Mauá mudanças de tráfego, como a reversão de mão dubla para mão única na rua Brás Cubas.

A Polícia Civil vai ouvir testemunhas do acidente. Uma perícia foi realizada ontem e terá resultados nos próximos dias. O inquérito foi instaurado pelo 1° DP (Distrito Policial) e será investigado pelo 2°DP de Mauá. Questionada, a Prefeitura de Mauá não se posicionou até o fechamento dessa matéria.