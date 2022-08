D-Roc, integrante do Ying Yang Twins, passa mal e desmaia durante apresentação

03/08/2022 | 11:11



O cantor D-Roc, integrante do Ying Yang Twins, deu um susto nos seus fãs após precisar sair carregado do show que acontecia em Springfield, no Missouri, na feira Empire Fair.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o cantor sendo retirado do palco pelos seguranças. Vale pontuar que o evento continuou acontecendo normalmente após o grande susto.

Horas depois, o cantor usou os Stories do Instagram para se pronunciar e tranquilizar os fãs. Segundo ele, o motivo foi desidratação, já que estava muito calor e ele não havia tomado água suficiente. Ele ainda fez questão de dizer que estava bem e que só precisava de água, isotônico e descanso. Eita!