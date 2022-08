Ana Carolina e Alex se reúnem com esportistas

Da Redação



03/08/2022 | 08:03



A primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), candidata a deputada estadual, e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que busca mais um mandato na eleição de outubro, reuniram-se na noite de segunda-feira (1), em um espaço na avenida Pereira Barreto, para conversar com cerca de 200 esportistas de alto rendimento do município. O encontro foi organizado pelo secretário municipa de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade (PSDB), que já declarou apoio às duas candidaturas.

No evento, Ana Carolina Serra, que presidiu o Fundo Social de Solidariedade até o fim de março, prestou contas do trabalho social no município e agradeceu a solidariedade dos atletas que estiveram juntos nas campanhas promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade. “Estou aqui para agradecer a todos vocês por terem colaborado com nossas ações sociais, doando alimentos para quem mais precisa. Já arrecadamos e distribuímos 2,8 mil toneladas de itens desde 2017, atendendo 50 mil famílias através de 120 entidades assistenciais”, disse.

Oficializada candidata a deputada estadual durante convenção realizada no dia 30 de julho, Ana Carolina reforçou o compromisso com o esporte. “Desde que eu e o Paulo Serra iniciamos na administração (em janeiro de 2017), trabalhamos para recuperar os equipamentos esportivos e ampliar o acesso às mais variadas modalidades. A pandemia retardou alguns investimentos, mas não parou o trabalho. Entregamos a piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, reformamos o estádio Bruno Daniel, entregamos as praças com quadra com grama sintética e equipamentos de lazer, entre outros avanços. Vocês merecem equipamentos adequados e de qualidade para seguirem colocando a cidade no alto do pódio”, disse Ana Carolina aos atletas.

O deputado federal Alex Manente lembrou a importância do esporte na formação das crianças e adolescentes. “O esporte é fundamental para a formação moral e social das nossas crianças e adolescentes. Santo André é um exemplo a ser seguido, o prefeito Paulo Serra e a Ana Carolina modernizaram as instalações e o resultado disso foi o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido, com o prêmio Cidade Sul-americana do Esporte 2022”, afirmou o parlamentar.