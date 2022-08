Do Diário do Grande ABC



03/08/2022 | 07:56



“Encontramos em Santo André uma celeridade nos processos para a instalação da empresa.” A frase é do gerente comercial da Goodman Brasil, Daniel Ruman, e foi dita ontem ao prefeito Paulo Serra (PSDB) durante anúncio do investimento de R$ 400 milhões na construção de condomínio logístico em área de 158 mil metros quadrados localizada na Avenida dos Estados. A mensagem do executivo da companhia, braço de multinacional australiana especializada em armazenamento, é bastante clara: o programa de desburocratização do ambiente de negócios, desenvolvido pela administração andreense nos últimos seis anos, é responsável direto pela atração de aportes vultosos ao município.

É evidente que outros elementos contribuíram para que uma gigante global do ramo logístico olhasse para Santo André. Entre eles a localização privilegiada da cidade e a boa infraestrutura viária. Servido pelas mais importantes rodovias do Estado, como o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e o Rodoanel, o município está próximo do Aeroporto de Guarulhos e do Porto de Santos – mais, evidentemente, uma razoável oferta de terrenos apropriados à implantação de grandes estruturas físicas. Mas nada disso seria suficiente se não fosse, claro, o bom ambiente de negócios, totalmente desburocratizado, proporcionado pela administração pública, que deveria ser modelo a outras localidades.

Burocracia excessiva é um dos entraves que mais afastam investimentos. Municípios, Estados ou nações com arcabouço legal muito complexo repelem empreendedores. Economias mais simpáticas ao empresariado oferecem facilidades a quem se dispõe a aportar dinheiro em novos negócios. No Grande ABC, Santo André fez direitinho a lição de casa, e agora colhe os frutos da iniciativa que começou a ser implantada assim que Paulo Serra se sentou na cadeira de prefeito pela primeira vez, em janeiro de 2017. Os R$ 400 milhões anunciados pela Goodman Brasil e os 5.000 empregos, entre diretos e indiretos, do condomínio logístico podem ser colocados na conta da desburocratização.