Dane Cook revela que está noivo após cinco anos de namoro: A noite da proposta foi incrivelmente linda

02/08/2022 | 15:10



O amor está no ar! Em entrevista à People, Dane Cook contou que está noivo de Kelsi Taylor. A cantora, de 23 anos de idade, e o astro de Maldita Sorte, de 50 anos, namoram há cinco anos e ele decidiu que estava na hora de dar o próximo passo na relação. Cook ainda entregou como rolou o pedido de casamento.

- Eu estava tão pronto para perguntar a ela. Eu estava completamente zen sobre isso. A noite da proposta foi incrivelmente linda, o clima estava perfeito, o pôr do sol foi espetacular e eu estava muito feliz. Eu estava pedindo minha melhor amiga, a mulher com quem eu compartilhei alguns dos melhores momentos da minha vida, para se casar comigo para começar o próximo capítulo de nossas vidas juntos.

O momento aconteceu em 13 de julho deste ano, em uma praia chamada Yorkshire Beach, no Maine, nos Estados Unidos. A jovem explicou que o lugar era muito importante para eles, pois no começo do relacionamento os dois fizeram uma viagem para lá. Para finalizar o anúncio de noivado do casal, Taylor disse que está muito feliz com o caminho dos dois e que amou saber que Dane passou meses planejando o pedido de casamento.

O ator publicou nesta terça-feira, dia 2, um vídeo. Felicidades ao casal!