Leonardo arruma confusão com empreendimento e ganha caso na Justiça

02/08/2022 | 11:10



Leonardo arrumou um tempinho em sua agenda super agitada e decidiu entrar com a sua empresa, a Talismã Administradora de Shows e Editora Musical LTDA com uma ação judicial contra um empreendimento imobiliário.

Tudo porque a imagem e a voz do cantor teriam sido usadas indevidamente com em uma campanha publicitária. O imbróglio teria começado, segundo informações do Em Off, em dezembro de 2017 quando o pai de Zé Felipe, através de sua empresa, celebrou um contrato cedendo o uso de sua imagem e voz para estrelas as campanhas dos empreendimentos.

Só que em meados do começo do ano de 2019, o jogo virou e partes manifestaram o desinteresse em manter este tal contrato, então o distrato foi feito com um confissão de dívida em os administradores estariam devendo cerca de 105 mil reais para Leonardo e para a Talismã - sendo assim, ninguém mais daquele contrato poderia usar qualquer tipo de coisa de Leonardo porque tomariam uma multa de 500 mil reais.

De acordo com Fábia Oliveira, o empreendimento pagou o que devia, mas nem ligou para o contrato e usou a imagem e voz do cantor e por conta dessa dor de cabeça toda, Leonardo pediu uma indenização de 780 mil reais por danos materiais, e perante à Justiça, o empreendimento teve que pagar uma multa de 500 mil reais para o artista e a sua empresa.

No fim, ele só saiu ganhando, né!?