Lady Gaga desabafa sobre doença crônica e confessa que não sabia se conseguiria voltar aos palcos

02/08/2022 | 11:10



Lady Gaga fez um desabafo durante um show em Londres. Segundo informações do jornal The Sun, a cantora aproveitou o momento de intimidade com os fãs para falar sobre seu diagnostico de fibromialgia, uma doença crônica que causa dor e fraqueza muscular generalizada.

Em 2018, Gaga precisou interromper sua turnê no Reino Unido devido ao desconforto. Ela cancelou dez shows. No Twitter, naquela época, ela chegou a pedir desculpa pela decisão:

Estou tão devastada que não sei nem como descrever. Tudo que sei é que, se não fizer isso, não defenderei as palavras ou o significado da minha música. Minha equipe médica apoia a decisão de me recuperar em casa.

De volta para 2022, durante o show, Lady agradeceu o apoio que recebeu da irmã nesse momento difícil e desabafou:

- Alguns anos antes disso eu tive que cancelar um show aqui porque eu não conseguia mais. E eu sinto muito. Lamento ter perdido esses shows. Mas foi por causa de alguém muito especial e muitas pessoas na minha vida que eu tenho que agradecer. [...] Naquele dia em que deixei Londres, não sabia mais se poderia estar no palco com todos vocês. Eu não sabia se conseguiria.