De olho na Copa, Rodrygo comemora bom momento e projeta evolução no Real

02/08/2022 | 09:34



Uma das surpresas do Real Madrid na última temporada europeia, Rodrygo tem consciência da evolução exibida nas competições, principalmente na Liga dos Campeões, quando foi uma espécie de 12º jogador da equipe na campanha até o título. De olho na Copa do Mundo, no fim do ano, atacante brasileiro avisa que pretende crescer ainda mais na temporada que está começando na Europa.

"Cresci em todos os aspectos. Treino e trabalho todos os dias para melhorar como pessoa e como jogador. Agora estou mais maduro, me relaciono com pessoas bem mais experientes, que ensinam muitas coisas. Como jogador também, estou jogando com os melhores do mundo. Cada dia vou aprendendo e melhorando", disse o brasileiro, em entrevista ao site da Uefa.

Na última temporada europeia, Rodrygo era reserva, mas entrava em praticamente todos os jogos no segundo tempo, geralmente formando trio de ataque com Benzema e o compatriota Vinicius Junior. Rodrygo teve atuação decisiva no mata-mata da Liga dos Campeões, com gols e assistências.

Para a nova temporada, ele promete mais, mas evita apontar metas. "Quero marcar mais gols a cada dia, dar assistência e jogar mais. Acredito que estou melhorando e jogando melhor em cada temporada. Na minha primeira, acho que fui bem. Na segunda, tive uma lesão grave que me atrapalhou bastante. E, na terceira, estive melhor. Na próxima, acredito que vou estar melhor ainda."

"Mas não gosto de colocar metas. Não quero pensar em marcar um número de gols ou assistências. Não gosto disso. A única coisa que penso é em ser melhor do que na temporada anterior. Quero jogar melhor do que na partida anterior, estas são as minhas metas", projetou o atacante.

Rodrygo disse que ainda é difícil acreditar que ele se tornou campeão da Liga dos Campeões. "Algumas vezes, digo para mim mesmo: Meu Deus, eu ganhei uma Champions! Mas não consigo acreditar. Sempre foi um dos meus maiores sonhos: jogar no Real Madrid e ganhar a Champions. E eu já consegui os dois, com apenas 21 anos. Acho que é difícil assimilar o que conquistei."

O primeiro grande desafio de Rodrygo e do Real na nova temporada europeia está marcado para o dia 10 deste mês. O clube espanhol vai decidir o título da Supercopa da Europa contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa.