02/08/2022 | 09:28



O governo do Estado deseja universalizar o ensino integral em suas unidades. A meta foi anunciada pelo secretário paulista de Educação, Hubert Alquéres, em entrevista exclusiva publicada ontem pelo Diário. No Grande ABC, noventa e nove das 315 escolas já contam com o sistema de jornada extra – o que equivale a 31%, quase um terço do total. Não há reparos a se fazer à proposta, a não ser que seja implementada com mais rapidez. Quanto mais estudo, menos desigualdade social. Como, aliás, comprovam 100% dos países ao redor do globo que investiram maciçamente neste modelo.

Para defender a importância do ensino integral, Alquéres recorreu a estudo do IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul), realizado com escolas do Estado de Pernambuco, cujo resultado demonstrou que alunos matriculados nestas instituições têm melhores resultados pedagógicos, estando mais bem preparados para enfrentar a vida acadêmica e o mercado de trabalho, e menos chances de ingressar na criminalidade. Há outras vantagens, todas elas devidamente comprovadas empiricamente, mas essas duas já seriam suficientes para a defesa enfática da ampliação do programa, não apenas nas cidades do Grande ABC, bem como nas de todo o Estado.

São dois, basicamente, os problemas que travam a velocidade de expansão da jornada extra nas escolas. Faltam, segundo o secretário da Educação, espaço e professores. Seria preciso construir mais colégios e reforçar o corpo docente, iniciativas que esbarram nos limites orçamentários. Nada, porém, que planejamento e boa vontade não suplantem.

A chegada de Rodrigo Garcia (PSDB) à cadeira de governador renova as esperanças de que o projeto de ensino integral seja acelerado. Para que os estudantes paulistas, especialmente os mais pobres, cujas famílias não possuem condições de arcar com as altíssimas e proibitivas mensalidades dos colégios particulares, possam ter um futuro digno e consigam colaborar para o Brasil se tornar cada vez mais justo social e economicamente, transformação que tem a educação como raiz.