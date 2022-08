Obituário - 02 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Floripes Teixeira Coroquer, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miriam Luiz, 83. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério Campo das Oliveirais, em Jacareí (São Paulo).

Maria Judith de Carvalho, 82. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Domingos Simioni, 82. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gino Lepera, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeni Maria Rodrigues, 80. Natural de Agudos (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dilson Ferreira de Oliveira, 76. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dilcea Fornazieri, 74. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia no bairro Ribamar, em Peruíbe (São Paulo). Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Peruíbe.

Milton Moreira Campos, 73. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo.

Eutímio Pinto de Queiroz, 69. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Metalúrgico. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Volpe Beneduzi Ferrari, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Antonio de Sousa, 64. Natural de Ipueiras (Ceará). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André., Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima da Silva Patrício, 60. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Humberto Raymundo de Souza, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 27, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Maria dos Santos Bernardo, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Delzuita Farjado Força, 87. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Joventina Reis Santos, 80. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Luiz Rodrigues de Souza, 73. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Gero Antunes dos Anjos, 72. Natural de Gameleiras (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Julieta Zaurisio Santana, 56. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Silvana Aparecida Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Raimunda Alves, 50. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Odete Benin Gonçalves, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edmir de Azevedo Cleto, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Joaquim Luzia, 90. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Leopoldo Henrique, 88. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Antonio Ramos Fortes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Clodoaldo Vicente da Silva, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Otília Maria dos Anjos Souza, 95. Natural de Piatã (Bahia). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.