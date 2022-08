Grande ABC disponibiliza 1.028 vagas de emprego

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



01/08/2022 | 08:10



Os trabalhadores do Grande ABC em busca de colocação ou reinserção no mercado profissional têm 1.028 vagas disponibilizadas pelos centros públicos da região nesta semana.

O destaque novamente está na unidade de São Caetano, que concentra a maioria das oportunidades. O Portal do Emprego do município fornece 672 vagas para diversas áreas, não especificadas pela assessoria da Prefeitura ao questionamento do Diário. Mais informações podem ser obtidas no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo disponibiliza 129 oportunidades, a maioria na área de produção. Outras vagas disponíveis estão nas áreas de vendas de serviços, auxiliar de cozinha, eletricista, engenheiro projetista, analista de sistemas, soldados, dentre outras.

Em Santo André, os profissionais contam com 50 vagas, para faxineiro, auxiliar de manutenção predial, auxiliar contábil, eletricista, costureira, mecânico de ônibus, dentre outras. Mais informações podem ser acessadas no site web.santoandre.sp.gov.br.

Mauá oferece 63 vagas. Os profissionais podem comparecer ao Centro Público de Trabalho e Renda (Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para mais informações.

Diadema tem 66 oportunidades, sendo 14 para PCDs (Pessoa com Deficiência). Informações pelo site emprega.diadema.sp.gov.br.

Em Ribeirão Pires, os trabalhadores contam com 48 vagas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (Av. Capitão José Gallo, 44, Centro. Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Rio Grande da Serra não respondeu ao Diário se tem vagas de emprego disponíveis nesta semana.