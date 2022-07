Temer é vaiado em convenção de Ibaneis; Arruda reforça apoio a Bolsonaro

31/07/2022 | 13:33



O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi longamente vaiado na convenção do MDB que oficializa, neste domingo, a candidatura à reeleição do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Em um rápido discurso, limitou-se a elogiar Ibaneis, a candidata a vice-governadora, Celina Leão (PP), e a candidata a senadora, Flávia Arruda (PL).

Candidato a deputado federal, o ex-governador José Roberto Arruda (PL), que ensaiou concorrer ao Executivo local, disse que está de volta à política para ajudar na reeleição de Ibaneis e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Arruda foi cassado e preso no escândalo do mensalão do DEM, mas recuperou os direitos políticos neste ano por decisão do STJ. Ele pediu ao governador-candidaro para ampliar a chapa. "Use sua inteligência para trazer Paulo Octávio", declarou Arruda sobre o empresário e político filiado ao PSD.

Em seu discurso, a candidata ao Senado Flávia Arruda destacou que foi ministra da Secretaria de governo de Bolsonaro - que está no Palácio do Alvorada e não compareceu à convenção do próprio partido em Brasília. A ex-ministra fez discurso voltado às mulheres e disse que a chapa formada é sinônimo de união.

Ibaneis, Flávia e Arruda apoiam a reeleição de Jair Bolsonaro, embora o MDB, seu partido, tenha candidatura própria à Presidência, a senadora Simone Tebet (MS), que hoje cumpre agenda em São Paulo.

A caminho do palco da convenção, Temer, cacique do MDB, foi questionado pelo Broadcast Político se o apoio de Ibaneis a Bolsonaro não causa desconforto no partido, mas preferiu não responder.