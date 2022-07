Kaysar diz não ter vergonha de ser ex-BBB: Mudou minha vida. Sou grato demais

31/07/2022 | 12:10



Vergonha do passado? Nada disso! Vice-campeão do BBB18 e um dos participantes mais lembrados da história do reality, Kaysar Dadour diz não se importar de ser reconhecido como ex-BBB pois o confinamento mudou a sua vida. Em conversa com Serginho Groisman, no Altas Horas do último sábado, dia 30, ele disparou:

- BBB mudou a minha vida. Sou grato sempre demais. Falo sempre que nunca tive ou vou ter vergonha, porque tem muita gente que tem vergonha. Quando perguntam: Nossa, você é ex-BBB? Respondo: Sou ex-BBB, sim, e famoso ainda, mais que você e todo mundo me conhece.

O sírio naturalizado brasileiro entregou que não imaginava a fama quando se inscreveu no reality show.

- Entrei no BBB porque quis trazer a minha família e não tinha dinheiro. Eu trabalhava como animador de festa infantil, garçom e barman no Brasil. Daí, quando entrei no reality, o objetivo era ganhar um milhão e quinhentos mil reais para trazer a minha família. Não ganhei, fiquei em segundo lugar e está ótimo para mim, relembrou.