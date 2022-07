As desconhecidas Anorexia e Bulimia

Antonio Carlos do Nascimento



31/07/2022 | 20:10



A Anorexia Nervosa (AN) é na essência um distúrbio comportamental alimentar, provocado por grave comprometimento de autoavaliação da imagem, no qual o paciente evolui para extrema magreza.

De frequência maior do que imaginamos, a doença é mais comum em adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, com incidência pronunciada naqueles que perseguem carreiras nas quais padrões de beleza estão pré-estipulados.

Embora mantenham o apetite, negam-se à ingesta alimentar e curiosamente procuram envolvimento com culinária, seja desenvolvendo receitas em seus convívios, ou buscando empregos em restaurantes, em uma luta insana para autoafirmar resistência a variadas tentações.

Indivíduos com AN tornam-se mais criativos em suas dissimulações, servindo-se de grandes quantidades de alimentos, para logo encontrarem maneira de dispensar o conteúdo de seus pratos sem que ninguém perceba.

Quando chegam ao médico, de própria vontade ou levados por parentes, não apontam o emagrecimento como ocorrência relevante, mas sim, alguma condição associada, sendo a falta de menstruação uma das mais frequentes.

O diagnóstico de AN é essencialmente clínico e a vida do paciente depende muito da habilidade do médico para identificar e conduzir o tratamento desse grave distúrbio, que sempre inclui a utilização de medicamentos.

Ainda que a Bulimia Nervosa (BN) possa eventualmente ser sequenciada pela AN e estes dois transtornos alimentares possuam fatores de deflagração semelhantes (desejo e/ou necessidade de corpo esbelto), suas consequências são distintas.

Aqueles com BN tipicamente ingerem grandes quantidades de alimentos, de regra muito calóricos, e mergulham em sentimentos de culpa, criando compensações, tais como provocar vômitos, utilizar medicamentos para acarretar diarreia ou estimular a diurese, podendo ainda exagerar em exercícios ou se punir com longos períodos de jejum.

Na maior parte das vezes não apresentam perda ponderal importante, o que dificulta o diagnóstico, contudo, quando a doença se torna crônica, os vômitos frequentes levam a esofagite, perda do esmalte dos dentes (principalmente em sua porção interna), inflamações frequentes na garganta, condições que podem sugerir o diagnóstico.

Dores e fraquezas musculares podem ser resultado das perdas de líquidos e várias substâncias através dos vômitos, diarreia, diurese excessiva, jejum prolongado ou mesmo o exagero de exercícios, enquanto fissuras anais e hemorroidas são consequências de episódios diarreicos recorrentes.

Embora o tratamento para BN frequentemente inclua o uso de fármacos, diferentemente da AN, verificam-se ótimos resultados apenas com o tratamento psicológico.

Enquanto este tema não voltar às cenas de novelas ou surgir em alguma série do streaming, melhor assumirmos o alerta e observarmos atentamente os anseios e comportamentos de nossos jovens.