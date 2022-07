Bandidagem sufocada

Da Redação



31/07/2022 | 07:52



O governador Rodrigo Garcia (PSDB) está comprometido com o combate à criminalidade. Pouquíssimo tempo depois de assumir a cadeira, no início de abril, o chefe do Executivo paulista lançou a Operação Sufoco, baseada no aumento do efetivo policial nas ruas. As ações fizeram jus ao nome do programa e a efetividade da atuação das forças de segurança disparou. No Grande ABC, as prisões em flagrante nos dois primeiros meses da força-tarefa aumentaram 80%, passando das 852 registradas em março e abril para 1.534 no bimestre imediatamente posterior.

Nas sete cidades a parte tática da estratégia de combate ostensivo aos criminosos é subdividida em duas operações, a Hércules e a Grande ABC Mais Seguro, ambas com eficácia inquestionável, conforme se depreende dos números divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública à equipe de reportagem do Diário. Em dois meses de avaliação, não houve um único indicador de eficiência que tenha crescido menos que 50% – um deles, o que mede a quantidade de veículos recuperados pelas polícias, cresceu espantosos 91,78%!

Ao analisar no que consiste efetivamente a base da Operação Sufoco – policiais nas ruas mais violentas das sete cidades abastecidos com dados estatísticos dos tipos de crimes mais comuns em tais localidades – percebe-se que o sucesso da operação se calça em algo absolutamente simples, a ponto de surpreender o fato de não ter sido colocado em prática antes. A verdade é que, durante muito tempo, os departamentos de inteligência das forças de segurança foram negligenciados.

Acreditava-se que homens bem treinados, viaturas modernas e armamento pesado fossem suficientes para derrubar os indicadores criminais. Não eram. Necessário que a inteligência amalgamasse todos esses elementos, para que, juntos, cumprissem efetivamente sua missão. Foi o que fez o governador, junto às polícias Militar e Civil. Com isso, Rodrigo Garcia finalmente está tendo sucesso ao sufocar a bandidagem em São Paulo – e, por consequência, no Grande ABC.