Prisões em flagrante crescem 80% na região com Operação Sufoco

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



31/07/2022 | 07:24



As forças de segurança do Estado registraram alta na efetividade das ações de combate ao crime no Grande ABC entre maio e junho deste ano, no comparativo com o bimestre anterior. O número de pessoas presas em flagrante na região cresceu 80% no período, passando de 852 entre março e abril para 1.534 nos meses seguintes. Outro exemplo de destaque é o incremento de 91% no número de veículos recuperados, que subiu de 633 para 1.214 no último bimestre (confira os dados na tabela).

Os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo evidenciam o crescimento da produtividade policial a partir do lançamento da Operação Sufoco, no dia 4 de maio. Em março e abril, a polícia efetuou 1.219 prisões, índice que saltou para 2.206 nos últimos dois meses, variação de 80,9%.

Desde o início da Operação Sufoco, que tem como braços táticos outras ações, como a Operação Hércules e Grande ABC Mais Seguro, foram tiradas das ruas da região 148 armas de fogo, 78,3% a mais em relação a março e abril, quando foram efetuadas 83 apreensões do tipo.

O volume de novos inquéritos policiais , que são processos de investigação instaurados pela Polícia Civil, também subiu no comparativo entre os períodos, de 3.119 para 5.733, incremento de 83,8%.

“A polícia trabalha a partir de indicadores criminais, de estatísticas. A Operação Sufoco, que aumentou a presença das forças de segurança e sua atuação direta no combate à criminalidade, é uma das ferramentas de incremento operacional. Temos um conjunto de ações executadas para atender às demandas de cada região”, explicou o chefe da divisão operacional do Comando Regional do ABC, capitão Alexandre João Salomão.

A SSP explica que traça estratégias com base na análise dos dados de ocorrências registradas, denúncias efetuadas por meio de canais como o 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque Denúncia), e nas demandas levantadas em diálogo com as comunidades, por meio dos Consegs (Conselhos de Segurança) e bases da Polícia Comunitária, entre outros.

As operações policiais são incrementadas de acordo com a demanda de cada localidade. “Tudo isso resulta em mais segurança para a população, que também ganha o senso de pertencimento nessas ações”, avaliou Salomão.

OPERAÇÃO SUFOCO

Anunciada no dia 4 de maio pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), a iniciativa, que mirava nas primeiras semanas o combate à onda de assaltos cometidos por falsos entregadores de delivery, foi estendida para outras áreas.

A Operação Sufoco ampliou programas que permitem aos policiais atuar em jornadas extras, durante o período de folga. As cidades do Grande ABC receberam reforço de 250 agentes de segurança pública, além dos 3.500 policiais que compõem o efetivo da região. Outras 125 viaturas foram acrescentadas à frota.

Em todo o Estado, o efetivo passou de 5.000 para 9.700 profissionais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública estadual, estão sendo destinados, mensalmente, R$ 41,8 milhões para o fortalecimento das ações policiais pela Operação Sufoco.