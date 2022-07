Luiza Ambiel relembra briga com filho de Carlos Alberto de Nóbrega após assédio: Saí no tapa

30/07/2022 | 10:11



Ficar calada? Jamais! Luiza Ambiel participou do canal do youtuber Bruno Di Simone e relembrou as poucas e boas que teve que passar na época em que era participante da Banheira do Gugu, no programa Domingo Legal, no SBT. A modelo contou que teve uma briga após o filho de Carlos Alberto de Nóbrega ter passado a mão nela e o diretor quis até demiti-la do quadro.

- Uma vez, o Magrão [diretor do Domingo Legal na época] quis me demitir porque saí no tapa com Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto, por ele passar a mão em mim. Eu não aceito falta de respeito, disparou.

E continuou:

- Saí no tapa com ele ao vivo na TV. Mesmo assim, Gugu não aceitou que eu fosse mandada embora.