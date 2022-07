Jennifer Lopez e Ben Affleck contratam cerimonialista para organizar festa luxuosa de casamento

30/07/2022 | 08:10



Jennifer Lopez e Ben Affleck podem até terem surpreendido os fãs com o rápido e intimista casamento em Las Vegas, no Estados Unidos, no dia 16 de julho deste ano. Contudo, não pense que a história acabou aí. De acordo com o Page Six, agora, o casal pretende dar uma festa de arromba e já até contratou cerimonialista.

A event planner das estrelas Colin Cowie foi a escolhida para organizar o evento na propriedade do ator em Riceboro, na Géorgia. O profissional é famoso no ramo por ter sido o responsável pelas festas de luxo de Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Michael Jordan e Nicole Kidman, com orçamentos exorbitantes que podem ir até 25 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de reais.

Ainda segundo o veículo, os pombinhos pretendem que a celebração dure vários dias e tenha uma lista de convidados recheada de celebridades, como Matt Damon e Jimmy Kimmel.