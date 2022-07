Obituário - 31 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Aurora dos Santos, 97. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco de Assis Pereira, 97. Natural de São João do Piauí (Piauí). Residia na Vila Linda. Gerente comercial. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmelina Pinto Cardoso, 83. Natural de Vargem (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Augusto Dias, 79. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Manuel Serafim Alves, 78. Natural de Portugal. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Facilia Guimarães Andrade, 77. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorival Fernandes, 72. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carmem Aparecida Dias, 70. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ademir Torres Galindo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Madalena Rosa dos Santos, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Leda Maria dos Santos, 67. Natural de Centenário do Sul (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juselia Aparecida Zanela de Oliveira, 57. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ingret Soares Tavares, 22. Natural de Santa Luzia (Minas Gerais). Residia no Cantinho do Céu, em São Paulo, Capital. Atendente. Dia 25. Cemitério Municipal de Felício dos Santos (Minas Gerais).



SÃO BERNARDO

Isabel Martys de Deus, 93. Natural de Santa Bárbara (Bahia). Residia na Vila Garaguatá, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Sebastiana Vitor Coelho, 91. Natural de Mesquita (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Thereza Pereira Borges Lipske, 88. Natural de Viseu (Pará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Maria Pereira dos Santos, 87. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina Maria de Carvalho Martins, 87. Natural de Santo Antonio do Itambé (Minas Gerais). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Kiyoshi Uemoto, 85. Natural de Bastos (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

José Leandro Sobrinho, 85. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Emiko Miwa, 84. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Arlete Kuwagaki Onishi, 76. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Benedita da Silva Teixeira, 75. Natural de Carlópolis (Paraná). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria Aldezita Monteiro, 75. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Helena de Siqueira, 75. Natural de Santana de Parnaíba (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São Miguel Arcanjo, em Santana de Parnaíba.

José Fabiano Calou, 71. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Carlos Bertassi, 70. Natural de Cabrália Paulista (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Dejanira de Santana Santos, 70. Natural de Valença (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Ariovaldo Vergilio Del Pino, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Ragel Ferreira Dias Bevenuto, 68. Natural de Monte Castelo (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Antonia Neta Maia, 67. Natural de Lucrécia (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Valdomiro Yoshikav Tsuda, 66. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Manoel Maceno de Almeida, 62. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Elaine Cristina Rodrigues Tolentino, 46. Natural de Icó (Ceará). Residia no Jardim Planalto, em Guarulhos (São Paulo). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos.

Márcia Rodrigues Parra, 41. Natural de Planalto (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Victalina Sartori, 87. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Maria Augusto Cartaxo de Moura, 65. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Pedro Meira Porto, 93. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Parque das Garças (Grande ABC), em Mauá.

Dalvina Gonçalo Rodrigues Delphino, 77. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Helena Vieira Ferreira, 73. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Lago da Saudade, em Pedra Branca (Ceará).

Rita Pereira da Silva, 70. Natural de Francisco de Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Agostinho de Macedo, 63. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

Elizabete Duarte Paes Trindade, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Severo da Silva, 70. Natural de Juru (Paraíba). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.