Obituário - 30 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Alzira Zangrande Andrioli, 97. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Susumi Morikawa, 90. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Briza Veronesi, 89. Natural de Santa Ernestina (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Annita Evangelista Piva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Jerônimo Filho, 80. Natural de Juru (Paraíba). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eugênio Marcato, 80. Natural de Guariba (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria Olindina Gozzi de Oliveira Joares, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Edna Pereira Giglioli, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz do Nascimento, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vandeir Martins Sobrinho, 65. Natural de Dolcinópolis (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Taxista. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria Tavares Raposo, 63. Natural de Resplendor (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Josimara Felix, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante-geral. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio de Freitas Marcelo, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Ajustador-mecânico. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria dos Santos Marçon, 94. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Rubens Teixeira, 86. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Almerinda Alves Ramos, 86. Natural de Iramaia (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Ilma Hartman, 75. Natural de Palmeira (Paraná). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Leda Regina Paulino, 70. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Sebastião Francisco de Lima, 67. Natural de Congonhal (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Cleonice dos Santos Rodrigues, 53. Natural de Paranapoema (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Neide Nogueira, 48. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Edna Magali de Matos, 46. Natural de São Jorge do Ivaí (Paraná). Residia na Vila Helena, em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Lucas Gonçalves da Silva, 22. Natural de Mauá. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Kaique Alves de Lima Barbosa, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Oswaldo Costanzi, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adilson Garcia, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Noêmia Rubio Coelho, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 24, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Maurício Aparecido Montoan, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24. Jardim da Colina.

Maria Amália Gonçalves Leiva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Anderson dos Santos Macedo, 27. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Lourival Francisco da Conceição, 87. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Rosa da Silva, 87. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Clemente Bonfim Ribeiro, 78. Natural de Caculé (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Vitório Emanuel Costanzi, 78. Natural de Indaiatuba (São Paulo). Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Osvaldo Estevão de Oliveira, 75. Residia no Jardim Lucélia, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero Antonio Vitor da Silva, 69. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema de Jesus Neres, 66. Natural de Maracani (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Erivaldo Pereira Sobrinho, 64. Natural de Nova Luzitânia (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Maurino Teixeira Lopes, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Floreal Eterno, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Celso de Jesus Moreira, 50. Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Karina Frank, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Milton Príncipe, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonietta Bertoldo do Prado, 88. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Vicente Presentino dos Santos, 67. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Marco Antonio Justo, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.