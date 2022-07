PIB da França sobe 0,5% no 2º trimestre na 1ª estimativa

29/07/2022 | 07:18



O Produto Interno Bruto (PIB) da França avançou 0,5% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre deste ano, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam crescimento de 0,2%, e representa aceleração frente à queda registrada no primeiro trimestre de 2022, que foi de 0,2% em sua leitura final, na comparação trimestral. Na comparação anual, o PIB francês teve avanço de 4,2% no segundo trimestre, informou o Insee. Com informações Dow Jones Newswires.