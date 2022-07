Caíque Aguiar perde Desafio de Sobrevivência e é o novo exilado do Ilha Record

29/07/2022 | 01:10



Noite de tensão na Ilha Record! Hoje, um dos exploradores subiu no barco do guardião e foi para o exílio. Lembrando que no programa de ontem, o comandante Kaik enviou Rafael para a Prova de Sobrevivência e Caíque Aguiar foi indicado pela Vila.

E a prova de sobrevivência não foi nada fácil, já que os dois indicados são aliados dentro do jogo. Além disso, o desafio exigiu pontaria, raciocínio e equilíbrio. Primeiro, os participantes tinham que mirar, apontar e atirar em três alvos, um de cada vez. Assim que fossem acertados, liberavam um saquinho com peças para montar uma estrutura, que precisava ficar nivelada o suficiente para aguentar e equilibrar uma bolinha no topo.

A prova foi acirrada durante todo o processo. Rafael conseguiu uma vantagem sobre Caíque, porém equilibrar a estrutura não foi nada fácil e as peças de Rafael caíram duas vezes. Aguiar tomou a liderança e já estava para ganhar a prova, depois de equilibrar a bolinha.

Mas quando ninguém esperava, a estrutura do explorador não aguentou e desmontou. De volta à estaca zero!

No final, Rafael, que parecia não estar com sorte, conseguiu terminar a prova antes do aliado. Como recompensa, além de poder voltar para a Vila, o explorador já está classificado como um dos comandantes do próximo ciclo.

Caíque por outro lado, arrumou suas coisas e já se preparou para embarcar para o exílio. O explorador tinha dois pedaços de mapa, que decidiu deixar com Rafael, seu rival, mas também principal aliado.

E aí, o que achou do desafio de hoje?