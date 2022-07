São Caetano inova na saúde com serviço de telemedicina

Da Redação



28/07/2022 | 12:13



As videochamadas para realização de consultas chegam no início de agosto – a previsão é no dia 8 – em São Caetano. A telemedicina, como é chamada, permite à cidade desafogar o sistema de saúde, já que médicos atendem os pacientes por meio da internet e podem, inclusive, enviar receitas e pedidos de exames digitalizados. No total, serão cinco consultórios virtuais funcionarão no Complexo Hospitalar, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“A telemedicina tem se mostrado aliada essencial aos atendimentos médicos. Os recursos tecnológicos sempre foram importantes na área da saúde, e, com a pandemia, a modalidade se tornou fundamental para democratização de acesso. Em São Caetano, os serviços de teleorientação, iniciados em março de 2020, foram importantes para evitar que as pessoas fossem aos hospitais e pronto-socorros. Chegamos a realizar cerca de 4.000 atendimentos por mês, no início do programa”, ressalta a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Entre as especialidades do atendimento por telemedicina estão endocrinologia, cardiologia, dermatologia, vascular, neurologia, otorrinolaringologia e reumatologia. As consultas serão por agendamento, priorizando a demanda reprimida das especialidades. O paciente será orientado a comparecer ao ambulatório, no Complexo Hospitalar, onde enfermeira ou técnica de enfermagem acompanhará a teleconsulta. O munícipe já sairá com encaminhamentos e solicitações de exames.

“Com a ampliação da telemedicina vamos disponibilizar atendimento, em ambulatório, com especialistas em consultórios virtuais e trabalhar para zerar a demanda reprimida, com 3.600 atendimentos mensais. O morador será direcionado ao ambulatório (no Complexo Hospitalar), onde acessará o consultório virtual. Ele será triado e acompanhado por uma enfermeira”, explica Regina Maura.