Novo BMW iX1 estreia no festival de música eletrônica Tomorrowland

Após quase dois anos de ausência, o festival de música eletrônica Tomorrowland está de volta. Realizado em Boom, região campestre da Bélgica, ocorre ao longo de três semanas de julho, sendo este fim de semana o último. Mais do que levar entretenimento, no entanto, o evento é palco da primeira aparição pública do novo BMW iX1, versão 100% elétrica do SAV Premium.

O novo BMW iX1 tem até 438 quilômetros de autonomia (WLTP), interior com BMW Live Cockpit Professional e duas telas multimídia (12,3” e 14,9”), além de um recheado pacote de equipamentos de série.

O modelo apresentado no Tomorrowland foi personalizado pelo artista Steve Aoki e tem diversas mensagens motivacionais na carroceria, além de um visual bastante chamativo. Tudo isso sem perder suas características, como os acabamentos azulados na grade e para-choque dianteiro. O novo BMW iX1 chega em breve aos mercados mundiais.

