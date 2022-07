Chuva de meteoros Delta Aquáridas tem pico neste fim de semana

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/07/2022 | 09:33



Pessoas ao redor do Brasil poderão acompanhar na madruga de sexta-feira (29) para sábado (30) o pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas. O fenômeno teve início em 18 de julho e ficará em atividade até 21 de agosto.

Como visualizar a chuva de meteoros Delta Aquáridas?

Para visualizar a chuva de meteoros Delta Aquáridas, é importante que a pessoa esteja em um local com condições favoráveis. Isto é, com céu limpo e escuro, sem nuvens ou luzes da cidade. Também é essencial estar afastado da Lua, que pode ofuscar o fenômeno com seu brilho. É recomendável deitar-se no chão ou usar cadeiras reclináveis, para ter uma visão de campo maior.

O fenômeno pode ser visto a olho nu e deve ser observado na direção Leste, a partir de 2h. A visualização, no entanto, chega ao seu auge aproximadamente às 3h30, quando cerca de 20 meteoros por hora surgem no espaço.

Como o fenômeno é formado?

De acordo com informações da NASA, suspeita-se que a chuva de meteoros Delta Aquáridas é originada do cometa 96P/Machholz, que orbita o Sol cerca de uma vez a cada cinco anos. O objeto foi descoberto pelo astrônomo norte-americano Donald Machholz, em 1986. Estima-se que seu núcleo tenha aproximadamente 6,4 quilômetros de largura.