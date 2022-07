Lucas Jagger aparece sentado no colo de Mick Jagger durante comemoração de aniversário do cantor

27/07/2022 | 09:10



Como você acompanhou, Mick Jagger comemorou na última terça-feira, dia 26, os seus 79 anos de idade e Luciana Gimenez, com quem o astro do Rolling Stones tem um filho - Lucas Jagger - acabou até compartilhando uma foto rara do trio junto.

A apresentadora tem uma ótima relação com o pai de seu filho e fez questão de mandar os parabéns nesta data tão especial. E as homenagens não pararam por aí, Lucas Jagger passou o dia com o pai e apareceu novamente em uma foto ao lado de Mick Jagger.

Na publicação, Lucas está sentado no colo do pai e próximo a eles está Lizzie Jagger, outra filha do cantor. Nos Stories, o influenciador ainda mostrou que toda uma banda alemã vestida com roupas típicas em Dusseldorf, na Alemanha, estavam presentes na comemoração.