Estação Mauá da CPTM é ponto de vacinação hoje

Da Redação



27/07/2022 | 08:19



Os profissionais de saúde vacinarão a população contra a Covid e a gripe na tenda montada ao lado da entrada da Estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Os imunizantes serão aplicados 16h às 20h.

A ação da Prefeitura de Mauá visa ampliar a cobertura vacinal na cidade para atender um público que não tem tempo de ir às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para receber os imunizantes.

Podem receber a vacina contra a Covid as pessoas a partir de 5 anos. Aquelas com 30 anos ou mais estão aptas para tomar a quarta dose, que deve ser aplicada quatro meses após a terceira. Os imunossuprimidos com 12 anos ou mais e os profissionais de saúde também estão elegíveis para a quarta aplicação. Esta também deve ser feita quatro meses depois da terceira.

A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos a partir de 40 anos. É necessário aguardar o prazo de quatro meses após a quarta dose.

Os integrantes deste grupo devem apresentar, além do RG e da carteira de vacinação com o registro das outras doses, comprovante da condição de risco (laudo, exame ou receita).

O imunizante contra a gripe pode ser administrado em todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

Para prestar um melhor atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que as crianças até 2 anos recebam a aplicação somente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta.

O intervalo entre as vacinas da Covid e da gripe é de 15 dias apenas para crianças até 11 anos. É preciso levar o RG.

A Prefeitura de Mauá pede, para quem puder ajudar, doações de qualquer alimento da cesta básica, agasalho ou cobertor para as campanhas “Mauá na luta contra a fome” e “Inverno Solidário”.