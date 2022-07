A Casa do Dragão: HBO Max lança app de realidade aumentada da série

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/07/2022 | 09:55



Para celebrar a estreia de A Casa do Dragão – série spin-off de Game of Thrones com estreia agendada para 21 de agosto –, a HBO Max lançou House of the Dragon: DracARys, aplicativo de realidade aumentada disponível para Android e iOS.

Com o app, fãs poderão “incubar” e criar dragões virtuais em casa. Cada bicho será único e, à medida que crescer, desenvolverá aparência e temperamento próprios, impulsionados pelas interações de seu guardião com ele. Os usuários também aprenderão palavras valirianas de A Casa do Dragão, para poder comandar seu dragão por meio de um sistema de reconhecimento de voz personalizado.

Uma vez que atingem a fase a adulta, no entanto, os dragões podem percorrer o mundo virtual para que usuários de House of the Dragon: DracARys possam vê-los e interagir com eles.

House of the Dragon: DracARys foi lançado exclusivamente em 20 de julho na San Diego Comic-Con para os participantes da experiência imersiva guiada House of the Dragon: The Dragon ‘s Den. O aplicativo já está disponível em 19 países, incluindo o Brasil. Nações adicionais serão anunciadas mais tarde.

Abaixo, veja na prática como funciona o aplicativo de realidade aumentada de A Casa do Dragão: