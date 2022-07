Fátima Bernardes comenta boatos de saída da Globo: Meu contrato não terminou ainda

26/07/2022 | 09:11



Fátima Bernardes concedeu uma entrevista para o Roda Viva. Em conversa sincera, a apresentadora abriu o jogo sobre detalhes polêmicos de sua vida, como divórcio de William Bonner, namoro com Túlio Gadêlha e até sua estádia na TV Globo.

Para começar, Fátima desmentiu os boatos de que estaria deixando a emissora. A apresentadora reforçou que está animada com o The Voice Brasil e não tem planos de se aposentar.

- Não pensei em parar de trabalhar e nem penso. Talvez um dia chegue esse momento. Quando estreou o Encontro, se me dissessem que eu ia pedir para parar de fazer, eu ia falar: 'loucos'. Mas nunca pensei em sair da TV Globo. Meu contrato não terminou ainda, e o próximo já está renovado. Tem três anos.

Diferente de quando propôs a ideia do Encontro, dessa vez, Fátima deixou a emissora livre para realocá-la para um formato já bem estabelecido.

- Na época, eu não pensei no The Voice, porque tinha o Tiago Leifert como apresentador, mas quando me falaram, eu pensei: vou com os dois pés para o entretenimento. Então gostei muito dessa possibilidade. Mas em nenhum momento chegou-se a conversar [sobre uma possível saída]. Eu fiquei surpresa com a notícia. [...] Deixei em aberto. Diferente do encontro, eu não cheguei com um projeto. Eu até tinha uma ideia, mas achava que não era o momento ainda. Eu gostaria muito de testar outras coisas, inclusive programas com formatos prontos. Coisa que nunca fiz. Será que eu vou gostar? Será que o público vai gostar?

Vida amorosa

Bernardes também abriu o jogo sobre a vida amorosa. A apresentadora conta que sempre achou melhor ser sincera sobre as mudanças que estavam acontecendo em sua vida e, por isso, nunca fez questão de esconder seu status de relacionamento.

- Pra quem trabalha com jornalismo com entretenimento, não tem fofoca. Eu divido tudo com as pessoas. Não consigo esconder nada de ninguém, a gente é jornalista, sabe disso. Eu prefiro falar, é melhor. Na nossa separação, eu e William fizemos juntos uma declaração e ninguém nunca mais perguntou, falamos claramente e tudo bem. Ninguém nunca mais perguntou!

Mas, nem por isso, ela conseguiu ficar longe dos flagras. Enquanto ainda estava conhecendo Túlio Gadêlha, seu atual namorado, Fátima levou um susto ao ser fotografada em seu primeiro encontro com o rapaz.

- Eu fui fotografada no dia 1 de novembro, véspera de feriado, num cinema que estava sempre. A gente ia sair pela primeira vez naquela quinta-feira. Foi o primeiro dia que fomos fotografados. A gente foi ao cinema e depois foi jantar num local super discreto. Ele foi ao banheiro e abri o telefone. Tinha uma foto nossa. Meu Deus do céu, a vida dele vai virar. Ele nem era deputado. Era 2017 isso! Quando ele voltou, falei: Eu tenho que te falar uma coisa. Aí mostrei a foto. Quando ele foi a Recife, me disse que não podia nem mais comer na praça de alimentação do shopping! Nem minha mãe acreditou que aquela era nossa primeira vez.

Mas, agora que o relacionamento já está muito bem estabelecido, ela não tem receio de falar sobre a dinâmica da relação. Caso você não saiba, Fátima e Túlio namoram à distância.

- A gente está junto sempre que possível, não faz diferença na nossa vida morar junto ou não. Se ele vem uma semana, eu vou na outra para Recife (PE). Quando eu vou pra Brasília, ele descansa. Quando ele vem, eu descanso. A gente tenta fazer uma escala que não fique sofrida para ninguém. A gente está junto a maior parte do tempo possível. Somos super comprometidos e tranquilos em relação a isso.