Calvin Harris anuncia lançamento de música em parceria com Tinashe, Normani e Offset

26/07/2022 | 09:11



Levou os fãs à loucura! Calvin Harris usou sua conta oficial no Twitter para a anunciar o lançamento de um single em parceira com outros artistas. A música New To You também terá Tinashe, Normani e Offset como cantores e será lançada na próxima sexta-feira, dia 29.

Harris foi super prático com as palavras e não fez muito alerde ao postar o pequeno trailer da música que apenas mostrava os nomes dos artistas colaboradores.

Sexta-feira!, escreveu o artista.

Mas não foi só isso, sem nenhum aviso os cantores também usaram o TikTok para liberar um pedacinho da música para os fãs antes do lançamento. Através de um áudio com o nome New To You - Calvin Harris & Normani & Tinashe & Offset, os fãs puderam ter um gostinho de como será essa parceria. Que promete, né?

Meu sonho se tornou realidade, minhas garotas juntas em uma música, compartilhou um fã das cantoras usando o trecho da canção.