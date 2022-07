Crunchylistas: o que são e como criá-las em sua conta do Crunchyroll

Bianca Bellucci

26/07/2022 | 08:55



Crunchylistas é um dos recursos oferecidos pela nova interface do Crunchyroll – ainda em fase beta no Brasil. Como o próprio nome entrega, a ideia é que os usuários possam criar coleções de anime, seja para organizar as visualizações, seja para separar os favoritos de cada usuário em contas compartilhadas, uma vez que não é possível ter diferentes perfis. Até o momento, é possível fazer 10 listas com no máximo 100 itens. Veja como criar as suas próprias.

1. Acesse o Crunchyroll. Se você estiver no aplicativo, mude para a aba “Minhas listas” e clique em “Criar nova lista”. Caso esteja no desktop, dê um toque em seu avatar, pressione “Crunchylistas” e selecione “Criar nova lista”.

2. Dê um nome à coleção e aperte “Criar lista” para confirmar a ação.

3. Para acrescentar conteúdos à nova lista, vá até o anime e clique em “Adicionar a Crunchylista”.

4. Selecione a lista e pronto! O título estará disponível para rápido acesso.

