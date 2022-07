Os diferentes tipos de streaming populares ao redor do mundo

Da Redação

Do 33Giga



26/07/2022 | 08:55



A forma de consumir diferentes tipos de entretenimento mudou muito ao longo dos últimos anos. Se antes era necessário possuir uma televisão e um plano para assistir às maiores produções nacionais e internacionais, atualmente qualquer pessoa com uma tela de celular e uma conexão com a internet pode ter acesso a diversos conteúdos por meio do streaming.

Nesse sentido, surgiram diversos tipos de streaming ao redor do mundo. A seguir, você conhece as formas e os gêneros mais populares disponíveis para os espectadores.

Streamings de filmes e séries são os mais populares

Por qualquer ângulo que se observe o gênero de streaming de filmes e séries, que também incluem subgêneros como especiais de stand-up, animes, desenhos e documentários, eles são o meio mais famoso para o consumo de conteúdo.

Uma das plataformas mais populares hoje é a Netflix. Pioneira no mercado, a empresa conta com mais de 180 milhões de assinantes no planeta, sendo 16 milhões somente no Brasil. Tem receita anual de quase US$ 20 bilhões.

Com um dos catálogos mais extensos e bem categorizados do mercado, a Netflix oferece cerca de 3 mil filmes e mil séries que somadas possuem quase 30 mil episódios.

Além de produções de outras companhias, a Netflix tem investido cada vez mais em programas próprios, como “Bom dia, Verônica”, “Cidade Invisível”, “Castlevania” e “Stranger Things”, que, inclusive, contou com uma ação junto do Spotify, tendo se consagrado no gosto do público.

Outra plataforma muito popular dentro e fora do Brasil é a Amazon Prime Video. Com 150 milhões de assinantes (30 milhões a menos que a Netflix), a companhia conquistou o público pelo preço acessível e catálogo variado que oferece mais de 300 séries e 2 mil filmes.

Assim como a Netflix, a Amazon Prime Video também tem investido em produções originais e séries como “Invincible”, “Hunters” e “The Boys”, que chamaram atenção do público e da crítica.

Atualmente também é impossível falar de streaming de filmes e séries sem mencionar a Disney+. Relativamente recém-chegada no mercado, a plataforma já conquistou mais de 94 milhões de assinantes desde o seu lançamento em 2020 e os números não param de crescer.

Existem muitos motivos para isso, mas os principais são a exclusividade em relação à produção de séries das franquias Marvel, atualmente na quarta fase do seu multiverso cinematográfico, e Star Wars, que tem ganhado séries premiadas e altamente nostálgicas.

Jogos de poker são muito populares

Outro tipo de streaming que tem se tornado cada vez mais popular é o de jogos de poker. Um dos esportes mentais mais praticados do mundo, o poker conta com um sistema de regras baseado na frequência das cartas e proporciona grandes momentos durante as partidas.

Por exemplo, durante uma partida de Texas Hold’em, um jogador pode ter apenas um par de valetes enquanto o oponente conta com dois pares, o que é uma mão mais fraca de acordo com o ranking de mãos de poker. Mas se a última carta revelada for um terceiro valete ele terá uma trinca e poderá vencer o embate com uma reviravolta impressionante.

Apesar de incomum, esse tipo de jogada emocionante ocorre com frequência quando se considera as mais de dois milhões de transmissões de poker em plataformas como a Twitch. Não é surpresa que existam diversos streamers da modalidade na ativa, com centenas de milhares de seguidores.

Um dos principais exemplos é Lex Veldhuis. Dono do nick “L. Veldhuis”, o streamer holandês é membro da equipe oficial do PokerStars e possui mais de 220 mil fãs que acompanham suas jogadas na Twitch.

Outros streamers famosos são Parker “TonkaaaaP” Talbot, que possui cerca de metade do número de inscritos, com aproximadamente 100 mil usuários, e Courtney “courtiebee” Gee, que tem um quarto dos seguidores de Veldhuis, com cerca de 40 mil fãs.

Outros gêneros de streaming também são populares

Além dos filmes, séries e poker, cada vez mais outros gêneros também são populares e contam com um número crescente de fãs.

Nesse sentido, um dos mais famosos é o de RPGs em que grupos como “Critical Role”, formado por dubladores norte-americanos profissionais como Matthew Mercer, e “Ordem Paranormal”, que tem streamers brasileiros liderados por Rafael Lange (Cellbit), não param de chamar atenção dos fãs.

“Só na conversa”, da Twitch, também tem se consagrado como uma das mais populares, com destaque para o streamer Casimiro, que possui mais de 2,6 milhões de fãs no seu canal “Casimito”.