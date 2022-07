Após empate, Azulão tenta retomar a ponta contra Lusa

Pedro Lopes

26/07/2022



O fechamento da quarta rodada da Copa Paulista não foi um mar de rosas para a equipe do São Caetano.

Após o empate sem gols com a equipe do Água Santa, o time até dormiu na liderança do grupo 3, mas viu a Portuguesa assumir a ponta da tabela após vencer o EC São Bernardo por 3 x 1.

O Azulão pouco fez diante da equipe de Diadema. Além de não apresentar nenhum perigo ao gol adversário, viu o time da casa se sobressair durante todo o jogo, mas sem sucesso para abrir o marcador.

“Foi uma partida taticamente muito difícil, tanto para nós quanto para eles. Foi um jogo muito equilibrado taticamente. Contra o Água Santa, é importante você saber se defender muito bem, porque é uma equipe que tem muita qualidade técnica e consegue realmente envolver os adversários. Conquistamos mais um ponto, continuamos invictos na competição, disse o técnico Axel Rodrigues.

Sobre a consistência do elenco, Axel Rodrigues disse que todo o elenco entende o comportamento proposto, e evidencia o fato do time não sofrer gols há quatro partidas.

“Sem dúvida nenhuma (consistência da equipe) começa com um grande goleiro. O Luis fez defesas importantíssimas nessa última partida. Todos do elenco compreendem isso e trabalham e insistem muito, você tem uma determinação tática, é difícil cumprir essas determinações e esse grupo cumpre e é por isso que estamos conseguindo. É a quarta partida sem levar gol. Penso que estamos no caminho certo, nos mantivemos na zona de classificação e isso é o mais importante”, disse.

Na próxima rodada da competição, o São Caetano enfrenta a Portuguesa em casa, no Estádio Anacleto Campanella, no sábado (30), às 15h. Este confronto vale a liderança do grupo para os dois times. O Azulão vai tentar recuperar a liderança e manter sua invencibilidade. Já a Lusa vai jogar para se manter na ponta da tabela.

O histórico geral não é favorável para a equipe do Grande ABC. São Caetano e Portuguesa já se enfrentaram 28 vezes. O Azulão conseguiu apenas sete vitórias. Foram dez empates e 11 derrotas. A Portuguesa lidera o grupo C com 7 pontos. O São Caetano tem 6 pontos. O Água Santa aparece na terceira posição com 5 pontos. EC São Bernardo tem 4 pontos. Juventus e Oeste fecham o grupo com 3 pontos cada.