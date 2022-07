São Bernardo FC abre as portas para torcida em decisão

Predo Lopes

Especial para o Diário



26/07/2022 | 08:15



O São Bernardo FC segue firme em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, a equipe visitou o Azuriz (PR) e empatou por 1x1. O time da casa abriu o placar com Edson aos 21 minutos da primeira etapa, mas um gol contra do goleiro Caio, que espalmou um cruzamento do lateral Eduardo contra a própria meta aos 36 minutos da etapa final, colocou um ponto final na partida.

Para o técnico Márcio Zanardi, a equipe do São Bernardo sai de campo com um sentimento de que poderiam ter feito mais. Ele demonstra não ter gostado do gol sofrido na partida de ida.

“A gente sai com um sentimento de que nós poderíamos ter vencido o jogo desde o início da partida, mas encontramos adversidades muito grandes, a torcida, o campo, um adversário que só queria se defender e a gente sabia disso”, disse o treinador.

“Sair atrás (do placar) em um mata-mata é muito complicado, mas em nenhum momento a gente deixou de jogar, em nenhum momento a gente deixou de agredir o adversário. Aquele sentimento de poderíamos ter vencido é muito grande, mas eu saio muito contente pelo que nós jogamos, pela posse de bola, pelo número de finalizações. Então é ser inteligente, nós não perdemos dois pontos, nós ganhamos um ponto e vamos decidir na nossa casa”, completou.

APOSTA NA PRESSÃO

Já o lateral Eduardo Diniz, responsável pelo cruzamento que resultou no gol do Tigre, conta com a força da torcida para o jogo decisivo.

“Vamos nos concentrar para uma batalha dentro de casa. Sabemos que é um jogo difícil, mas dentro da nossa casa nós temos a força do nosso torcedor. Se Deus quiser vamos conseguir a nossa classificação”, disse.

De olho nas oitavas de final, e contando com o apoio em massa de sua torcida, a diretoria do São Bernardo FC anunciou que os ingressos para a partida de volta contra o Azuriz no sábado (30) serão custeados pelo próprio clube e os torcedores terão entrada gratuita no Estádio Primeiro de Maio.

“Estamos fazendo todos os esforços para buscar o nosso objetivo. Entendemos que é o momento do torcedor estar ao nosso lado. Sabemos que juntos somos mais fortes”, disse Lucas Andrino, CEO do São Bernardo FC.

PARTIDA

O São Bernardo FC enfrenta o Azuriz às 16h no Estádio Primeiro de Maio.

Nos próximos dias, a diretoria divulgará em suas redes sociais como será a operação de retirada dos ingressos pela internet. Os torcedores também poderão retirar o ingresso pessoalmente no Estádio.

Para a decisão, a provável escalação do São Bernardo feita pelo técnico Márcio Zanardi deve ser: Alex Alves; Alex Reinaldo, Helder, Matheus Salustiano e Eduardo Diniz; Ìtalo, Hugo Sanches e Rodrigo Souza; Romisson, Minho e João Carlos.