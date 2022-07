Projeto Pescar traz novas perspectivas para jovens

Joyce Cunha

do Diário do Grande ABC



26/07/2022 | 00:01



Dos bicos em um salão de beleza improvisado na garagem de casa, em Rio Grande da Serra, ao escritório de contabilidade da Unipar, empresa do setor químico situada em Santo André, na estrada que dá acesso a Paranapiacaba. Essa é parte do caminho de crescimento iniciado por Juliana Gomes dos Santos, 18 anos, em agosto do último ano, quando ingressou no Projeto Pescar.

A jovem está entre os dez moradores da região que receberam, na última sexta-feira (22), certificado de conclusão da formação socioprofissionalizante. Ao longo de um ano de aprendizados teóricos e vivências práticas, oferecidas pela Fundação Projeto Pescar, com o apoio da Unipar, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver competências para o mercado de trabalho. Mais do que isso, 60% da carga horária do curso compreendeu a formação para a cidadania e o estímulo a habilidades socioafetivas.

No Grande ABC, a Unipar é a única empresa que conta com o Projeto Pescar, com a destinação de R$ 400 mil de investimento por turma. Em todo o País, no último ano, 1.517 jovens de 16 a 19 anos participaram do curso, que tem retorno de 71,8% de empregabilidade, segundo a Fundação. Na região, Juliana faz parte deste saldo positivo e figura, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, entre os 3.151 moradores contratados por empresas das sete cidades, no primeiro semestre do ano, por meio da Lei do Aprendiz.

“Nunca tinha trabalhado com registro. Trabalhava por minha conta mesmo. Dava para ajudar em casa, comprar minhas coisinhas. Nada fixo, mas que eu gostava de fazer”, lembra Juliana.

Na empresa, além da contabilidade, a jovem passou por setores como o RH e a área de logística. O espírito empreendedor da jovem, presente desde os tempos do salão de beleza em casa, é um dos diferenciais notados pela nova equipe de Juliana. “Ela é muito proativa, tem acolhido as dicas que foram dadas nas aulas do Pescar e agora nesse início da vida profissional. Sugeri que ela começasse a fazer uma lição de inglês em aplicativos gratuitos e ela abraçou a ideia. Está fazendo desde então e isso me deixou muito feliz. Tenho certeza de que terá um grande futuro, alcançará seus objetivos e sonhos pessoais, avaliou Monica Batista, analista contábil da Unipar e uma das supervisoras da Jovem Aprendiz.

Essa foi a segunda turma formada pela Unipar na ação integrada com o Projeto Pescar. A iniciativa beneficiou 31 jovens do Grande ABC, desde 2020. Juliana é a segunda aluna do curso contratada pela empresa, por meio da Lei do Aprendiz, em parceria com o Camp (Centro de Formação e Integração Social) de Santo André.

A contratação pela Unipar é motivo de orgulho para a jovem profissional. “Quando recebi a notícia, chorei de emoção, até por estar aqui, representando todos os que passaram na minha turma pelo Projeto Pescar”, contou Juliana, que iniciou seu novo trabalho no dia 14 deste mês.

Com o ensino médio concluído no último ano e com o primeiro emprego formal - com carteira assinada garantido -, Juliana faz novos planos para o futuro: “Eu quero ter uma vida financeira estável para um dia ter condições de trazer meu irmão para cá, para ajudar ele a ter as mesmas oportunidades que tive. E ajudar também a minha mãe, que é minha base e é tudo para mim”, disse sobre a família, que vive em Pernambuco.