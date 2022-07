Bolsas da Ásia fecham em baixa, após rodada de perdas em Wall Street

25/07/2022 | 07:14



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 25, após uma rodada de perdas em Wall Street motivada por dados econômicos e balanços corporativos decepcionantes.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,77% em Tóquio, a 27.699,25 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,22% em Hong Kong, a 20.562,94 pontos, e o Taiex registrou ligeira perda de 0,09% em Taiwan, a 14.936,33 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 0,60%, a 3.250,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,92%, a 2.165,36 pontos.

Exceção, o sul-coreano Kospi avançou 0,44% em Seul, a 2.403,69 pontos, ajudado por ações de defesa e do setor automotivo.

A predominância do mau humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York encerrarem os negócios de sexta-feira (22) em baixa, na esteira de indicadores econômicos e balanços de empresas piores do que o esperado nos EUA.

Investidores globais estão na expectativa para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que na quarta-feira (27) deverá elevar juros mais uma vez, numa tentativa de combater pressões inflacionárias.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, com baixa marginal de 0,02% do S&P/ASX 200, a 6.789,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.