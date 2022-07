Não tenha medo de sentir

Beatriz Mirelle

Lobisomens, zumbis, vampiros, bruxas, fadas, gnomos. Essas e outras tantas criaturas mágicas podem parecer fantásticas ou causar muito medo. Todas as pessoas sentem frio na barriga com alguma coisa. Como as possibilidades são inúmeras, aprender a lidar com esse sentimento é algo contínuo.

Luma, Bárbara e as primas Alice, Maria Eduarda e Priscila têm uma coisa em comum: o terrível medo do escuro. A escuridão consegue mesmo ser assustadora. Nela, o que os olhos não veem, o pensamento começa a imaginar o que poderá vir desse apagão. Cada uma delas tem alternativas bem parecidas para enfrentar essa situação. “Eu durmo com uma lâmpada colorida. Se apagar, fico debaixo das cobertas com uma lanterna”, comenta Bárbara Rodrigues.

“Eu luto (contra o medo). Não gosto de dormir sozinha. Por isso, fico com a minha mãe. Se estiver escuro, durmo um pouco e logo depois já acordo”, detalha Luma Lopes, 6 anos. Além de deixar o quarto colorido para afastar o escuro, Bárbara lembra que tem pavor apenas de baratas e aranhas. “Uma vez meu pai pegou um carregador e ficou encostando em mim. Tive medo e achava que era um monstro. Já faz tempo. Eu tinha 6 anos, agora tenho 7 anos.” Maria Eduarda Domingos também não dorme com a luz apagada, mas djz não acreditar em monstros.

“É tudo lenda para assustar as crianças e a gente não andar sozinha na rua. É só invenção.”Apesar disso, a coragem da garota de 10 anos foge ao pensar nas presas gigantes dos animais que vivem no oceano. “Tenho pavor de tubarão. Se eu ver um de perto, misericórdia, que horror.”

POÇÃO MÁGICA

A lista de medos da Priscila Silva, 11, é grande e ela ainda não encontrou uma alternativa para enfrentá-los. “Tenho pavor de altura, escuro e coisas assustadoras. Morro de medo quando as pessoas me dão susto.

O bicho-papão deve ser peludo e muito feio. Acho que ele não é colorido.” Já o monstro que Alice Mourão, 9 anos, imagina é grande, assustador, mas “tranquilo”. “É só ele não olhar para mim. Eu tento olhar para outras coisas até o susto passar.” Ao contrário do que muitos pensam, Luize Garé, pós-graduada em Psicologia Hospitalar pela USP (Universidade de São Paulo) explica que medo não é besteira.

Segundo a especialista, ele é importante assim como todos os outros sentimentos. “Ele vem para nos proteger. Se não tivéssemos um pouquinho dele, nos colocaríamos em risco facilmente. Por exemplo, o medo de passar a mão em um cachorro na rua pode nos prevenir de levar uma mordida.”

Para lidar com isso, a psicóloga dá uma dica de ouro. Preste muita atenção. Pegue lápis, papel e prepare-se para desenhar esse monstro que te causa arrepios. É isso mesmo que você leu: desenhar cada característica e pintar a criatura que lhe assombra pode ser uma forma de se acalmar.

Na hora dos traços, vale de tudo. Colocar roupas bonitas ou um chapéu engraçado, unhas coloridas ou cabelos arrepiados. Ele também pode estar onde você quiser, seja na praia ou no campo, esquiando ou surfando. Para finalizar a obra de arte, conte a um adulto o que mais lhe amedronta nessa criatura.

“O desenho representa seu medo. O que ele poderia te fazer? Pense que ele não tem as chaves da sua casa nem consegue passar pela janela. O legal é ter a certeza de que você está seguro. É possível até dar um nome a ele. Com o tempo, isso vai passar e ele deixará de ser tão assustador.”



MONSTRUOSIDADE

As férias estão terminando. Nesses dias que restam, ainda dá para perceber que os monstrengos podem ser bem divertidos.

