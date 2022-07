Personalidades atraem público com cursos online sobre sua especialidade

24/07/2022 | 09:03



"Gosto de bater o ovo para ter o controle do que cai (na batedeira). É o meu jeito." A dica da renomada chef japonesa Saiko Izawa, que atualmente assina as sobremesas do hotel seis estrelas Rosewood São Paulo, vai estar no curso online que acaba de gravar para a Percursa - a previsão de lançamento é para o último trimestre do ano. Saiko vai entrar para o time de professores da plataforma que inclui outros grandes nomes da gastronomia, como o francês Claude Troisgros e os brasileiros Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.

"O meu papel ainda é o de divulgar a confeitaria e elevar seu nível no Brasil", diz a confeiteira. Membro do corpo docente da Le Cordon Bleu São Paulo, Saiko não sabe quando poderá dar cursos presenciais novamente, por conta de sua agenda sempre concorrida.

Cursos online com personalidades famosas não são uma novidade, especialmente no exterior. Por aqui, embora as plataformas já existissem, foi durante a pandemia que houve um crescimento, tanto na procura quando na quantidade de cursos disponíveis. Criada em 2017, a Percursa tem em seu catálogo mais de 40 cursos em diversas áreas. Só neste ano foram lançadas lições de arquitetura com Fernanda Marques, de roteiro com Bruno Mazzeo, de autenticidade com a cantora Gloria Groove, de bateria com Igor Cavaleira e de poesia com Bráulio Bessa.

O plano anual custa R$ 997 e dá acesso a todos os cursos e às estreias dentro do período de vigência da assinatura. Os professores, além de receberem uma luva no contrato, são remunerados pelas vendas de aulas. O porcentual varia de acordo com a procura. Os de gastronomia são os mais vendidos. Dos mais de 70 mil alunos, 40 mil procuraram por eles.

Juliana Geve, diretora de comunicação da Percursa, informa que o conteúdo das aulas é baseado em pesquisas de mercado. "Buscamos os professores de olho no que o mercado precisa. Eles são ídolos, têm seu estilo. Conversamos com eles para manter esse talento, mas atendendo às demandas do público." Ela acredita que a procura por cursos ministrados por famosos se dá pelo desejo de se aproximar do profissional. "É querer pegar um pouco desse sucesso. É a chance de aprender com alguém que é uma inspiração."

CONFEITARIA COM SAIKO IZAWA. Na gravação em que a reportagem do Estadão acompanhou em um estúdio, Saiko ensinou como fazer uma torta amandine com farinha de castanha-de-caju torrada e abacaxi e um rocambole de matchá com ganache de cambuci. "Minhas receitas são clássicas", avisa.

Um módulo será dedicado às receitas fáceis de serem comercializadas. Foi assim que Saiko começou, há mais de 30 anos, quando não queria largar o papel de mãe e precisava ganhar seu sustento. "Quero compartilhar o que sei."

GASTRONOMIA COM CLAUDE TROISGROS. Em 19 aulas, o chef francês Claude Troisgros ensina receitas e truques da gastronomia franco-brasileira. Para explicar o conceito de suas aulas, o chef conta a história de sua família e da criação da nouvelle cuisine française, movimento que defendia que a cozinha tem "sentimento".

Uma das receitas da nouvelle cuisine que Claude ensina é o salmão com azedinha (uma erva daninha). Ele mostra como cortar o salmão, e o segredo de dar leves batidas no corte para que a carne cozinhe de forma uniforme e rápida. Em outra aula, o chef demonstra como fazer diferentes tipos de caldos. O material de apoio traz as receitas completas e dicas práticas, entre elas, como congelar os pratos.

A mineira Luciana Alonso, de 44 anos, há três anos faz comidinhas congeladas para vender. Cursando o 3.º ano de nutrição, ela busca cursos livres na área - como o de Troisgros. "Gosto que ele passa uma simplicidade em pratos que parecem difíceis. E o curso online dá a chance de parar, voltar, fazer a receita novamente."

BATERIA COM IGOR CAVALLERA. Um dos fundadores da banda brasileira de metal Sepultura, Igor Cavallera, com quase 40 anos de carreira, diz, na aula inaugural, que a bateria (e a música) salvou sua vida. O curso, segundo ele, era um sonho antigo. Nele, o músico mostra como afina a bateria, fala sobre as diferentes baquetas para cada tipo de afinação e a regulagem do pedal. O material extra traz 16 apostilas, com mais de 200 páginas no total.

Na aula em que Cavallera fala de seu processo criativo, ele diz que tudo começou com a coleção de discos de seu pai, na qual ele encontrou um da banda Black Sabbath. "Eu uso o instinto quando estou compondo e na hora em que estou gravando. Faço esse exercício direto: não pensar muito na técnica, mas sim na raça, no que quero transferir", revela na aula.

EMPREENDEDORISMO COM ANITTA. A cantora Anitta, principal destaque da música brasileira no exterior, virou case para um curso livre e a distância de empreendedorismo e inovação, oferecido pela universidade carioca Estácio de Sá. Com 30 horas e dois módulos é conduzido por mestres e doutores na área. A artista ilustra as aulas contando sua experiência de carreira.

Batizado de Anitta Prepara, o conteúdo custa R$ 649. "Anitta veio do subúrbio carioca. Sua história também é do corre, como se diz por aí. Mas ela sabia que precisava se diferenciar e, por isso, decidiu construir um personagem. Assim nasceu Anitta. Um nome forte, capaz de ser falado em diferentes idiomas, e que poderia construir uma narrativa poderosa para levar o funk a nível internacional", acrescenta Eduardo Guedes, diretor de marketing da Estácio, ao justificar a associação da cantora ao curso.

INSPIRAÇÃO COM JORGE BARCELOS. O cantor Jorge Barcelos, que forma dupla com Mateus, transformou em curso sua experiência de vida e de sucesso na música sertaneja. Disponível gratuitamente na plataforma Leveduca, Jorge Além dos Palcos é apresentado em 19 aulas dentro da categoria inspiracional. "Com 17 anos de carreira, quero passar minha experiência de estrada e palco. O curso mostra o quanto é importante correr atrás do que se almeja."

MÚSICA COM ZUZA HOMEM DE MELLO. Os conhecimentos do musicólogo Zuza Homem de Mello, que sempre foram referência para quem gosta de música, estão preservados. A Casa do Saber mantém em seu acervo três cursos apresentados pelo musicólogo, morto em 2020, aos 77 anos: A Música Popular Brasileira, Jazz e Música Clássica. A assinatura custa R$ 358,80 no plano anual, com acesso a mais de 200 cursos.

ROTEIRO COM ANA MARIA MORETZSOHN. Autora ou coautora de telenovelas de sucesso, como Direito de Amar, O Salvador da Pátria, Tieta, Pedra Sobre Pedra e Esplendor, Ana Maria Moretzsohn viu, durante a pandemia, a possibilidade de ampliar os cursos de roteiro aos quais ela se sempre dedicou em quase 40 anos de TV.

"Criei essa oficina online e deu supercerto. Não consegui mais parar por conta da procura", lembra ela, que no momento se dedica à sétima turma. Os cursos são realizados via Zoom, ao vivo. "Pré-gravado não me interessa. O que funciona é a troca. Quero formar pessoas, equipes. Esse é o meu destino", conclui a autora, de 74 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.