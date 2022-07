Licitação feita pela Câmara de S.Caetano entra na mira do MP

Artur Rodrigues

Licitação realizada pela Câmara Municipal de São Caetano, presidida pro Tite Campanella (Cidadania), que resultou na contratação da empresa Smarapd Informática, empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado à gestão pública, pode se tornar alvo de investigação do MP (Ministério Público). Após reportagem publicada pelo Diário sobre as semelhanças do documento deste ano com o de outro edital elaborado pela Prefeitura, em 2017, o Observatório Social de São Caetano protocolou representação junto ao MP na qual pede abertura de investigação sobre o caso.

Observa-se que no edital deste ano, no item ‘caracterização tecnológica dos sistemas integrados’, dos 46 pontos em que estão descritos equipamentos e sistemas, 41 estão copiados quase à exatidão do documento feito em 2017. A semelhança, ao menos nesse tópico do edital, é de 89%. Ambos foram elaborados pela diretora adminstrativa da Câmara de São Caetano, Marília Marton, que em 2017 era secretária de Governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

O advogado Renato Alisson de Souza, coordenador do Observatório Social de São Caetano e especialista em editais, avaliou que a semelhança entre os editais causa estranheza.

“O edital como posto, de forma quase idêntica ao de 2017, pode ser um indicativo de direcionamento à empresa, e em função disso existe a necessidade de aprofundar as investigações para verificar possíveis irregularidades”, declarou.

O Diário também ouviu alguns vereadores, que admitiram surpresa pela quantidade de itens idênticos entre os editais e, apesar de não declararem que a “coincidência” esbarre na ilegalidade, o fato causa estranheza.

No requerimento protocolado junto ao Ministério Público, o Observatório Social de São Caetano diz que “as principais fraudes relacionadas à formulação de um edital referem-se à descrição do objeto a ser comprado ou contratado, e condição de habiilitação para as empresas”.

O documento encaminhado ao MP ainda cita que a Lei das Licitações (8.666), nos artigos 27 e seguintes, prevê exigências a serem supridas pelos interessados e ressalta a possibilidade, por lei, de exigência apenas dos documentos necessários, o que não aconteceu no processo no edital da Câmara.

“É estratégia frequente a exigência de qualificações técnicas muito detalhadas e específicas para a prestação de serviço ou compra de produto, geralmente beneficiando apenas um dos concorrentes”, relata o requerimento.

O pregão, isto é, a etapa em que as empresas enviam as propostas para participar do certame, foi realizado pela Câmara no dia 30 de junho. O vínculo firmado com a Smarapd ficou no valor de R$ 824,5 mil.

Questionada sobre a representação levada ao MP pelo Observatório Social, a Câmara não respondeu até o fechamento desta edição.

PRIMEIRO EDITAL

A licitante vencedora em 2017, quando Marília Marton elaborou o primeiro edital, também foi a Smarapd, com sede em Ribeirão Preto. Com capital de R$ 18 milhões, seus sócios são Elcio Magnani e José Carlos Porto. O Diário teve acesso aos dados junto à Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).