Dublê do papai? Príncipe George é comparado com Príncipe William em retrato comemorativo

22/07/2022 | 09:11



Cara de um, focinho de outro? Ao que parece, sim! Príncipe George está completando nove anos de idade nesta sexta-feira, dia 22, e os papais corujas decidiram publicar um novo retrato do primogênito nas redes sociais. O clique tirado pela mãe, Kate Middleton, mostra o pequeno sorrindo enquanto aproveitava as férias, contudo, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi a semelhança do garoto com o pai, Príncipe William, quando tinha a mesma idade.

George está completando nove anos de idade, dizia a legenda.

Que foto linda! Ele está parecendo tanto com o seu pai, disparou uma internauta.

Que garotinho charmoso, parece o papai, escreveu outra.

Só eu acho ele a cara do William?, questionou a terceira.

E nada como carinho de bisavó, não é mesmo? Rainha Elizabeth II também aproveitou para parabenizar o herdeiro e compartilhou nos Stories uma fotos dos dois juntos durante as celebrações do Jubileu de Platina.

Feliz aniversário de nove anos de idade, Príncipe George, escreveu junto com um emoji de bolo.