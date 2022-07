Obituário - 25 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/07/2022 | 05:09



SANTO ANDRÉ

Severina Martilina de Moura Mauricio, 93. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Odília de Souza Nunes, 89. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Leme Pizarro, 89. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iromide de Roma Gomes, 88. Natural do Estado de Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raynilda Lasinger Guedes, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dirce Dias de Almeida, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos da Silva, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renê Belan Mouro, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Pereira Domingues, 71. Natural de Patos de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bispo dos Santos, 69. Natural de Esplanada (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José dos Santos Custódio, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Benedita Vicente Castilho Dias, 94. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Ornezina Maria dos Reis, 91. Natural de Silveirânia (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Manoel Marques Hernandes, 88. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

José Simões, 81. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

João Barbosa da Silva, 81. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Zoleide Quintela, 80. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Branca Maria Airoldi, 77. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Olga Mazini Teouro, 76. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Maria do Socorro Ferreira de Lima, 73. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Zélia Aparecida Paraíso da Hora, 72. Natural de Caiuá (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Rubens Augusto Gonçalves, 66. Natural da Flórida Paulista (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Vera Lúcia Hakemi Komido Cruz, 61. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.

João Pedro Martins, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Edneuza Leite Gomes Silva, 60. Natural de Ingazeira (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Bom Jesus de Itabapoana (Pernambuco).

Joel dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Wanderley Tavares de Lima, 56. Natural de Itapetim (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Débora de Souza Siqueira Castro, 49. Natural de Jandira (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Osmar Oliveira, 49. Natural de Palotina (Paraná). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Manoel Maria, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Juliana Vido da Silva, 87. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Idevanir Calixto Pinto, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19, em Diadema. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Claudio Batista Ramos, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Waldilon Albuquerque dos Santos, 65. Natural de Luís Correia (Piauí). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.