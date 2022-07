Balbuena aparece no BID e pode reforçar Corinthians contra o Atlético-MG

21/07/2022 | 19:02



De volta ao Corinthians após três temporadas e meia na Europa, o zagueiro Balbuena teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quinta-feira e pode ir a campo no domingo, quando o time paulista enfrenta o Atlético-MG no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Apresentado oficialmente na última terça-feira, ele vem treinando normalmente com os companheiros.

Durante a apresentação, o paraguaio de 30 anos disse que está bem fisicamente. Apesar disso, não é certo se o treinador Vítor Pereira irá utilizá-lo na partida. A dupla de zaga corintiana tem sido formada por Raul Gustavo e Gil, e as outras opções para a posição no elenco são Bruno Méndez, Robson Bambu e Robert Renan.

Além de ganhar a possibilidade de escalar Balbuena, Pereira tem melhores perspectivas após o retorno de jogadores importantes que vinham desfalcando a equipe. O meia-atacante Willian, baixa por três semanas, e o volante Maycon, que ficou quase dois meses se recuperando de lesão, foram titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba.

A partida também teve o retorno do lateral-direito Fagner, recuperado de uma nova lesão que o tirou de cinco partidas. A tendência é que, contra o Atlético-MG, o ídolo corintiano volte a aparecer entre os 11 iniciais, até porque Rafael Ramos recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Do lado esquerdo, Fábio Santos deve retornar como opção depois de ser poupado por excesso de carga.

Quem também volta é Vítor Pereira, após cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Flamengo, na qual recebeu o segundo amarelo e o vermelho em seguida. Já o meia Renato Augusto, tratando uma lesão no músculo solear, continua sem previsão de volta.