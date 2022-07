Paranapiacaba. A vila higienizava sua água. Adotava método próprio. E ainda resta um vestígio daquela operação.

Ademir Medici

O balancim e a caixa da descarga

Texto: Pedro Cordeiro

Paranapiacaba preserva uma peça valiosa do seu passado, o último vestígio de uma ação que contribuía para o bem-estar na vila: o balancim.

Uma barra cilíndrica, o chamado balancim, localiza-se no final da Rua Barão da Velha. Não chama a atenção dos turistas e ali permanece incrustrado e esquecido há dezenas de anos.

O balancim sustentava uma caçamba (a caixa de descarga), construída em madeira e que recebia a água consumida pelos moradores, operários e visitantes.

A caixa de descarga, colocada de forma descentralizada, exercia trabalho em forma de balanço, daí a derivação do nome balancim.

A operação em balanço fazia a limpeza total das águas, eliminando impurezas e dejetos lançados nos canais. Assim, em plena vila ferroviária de Paranapiacaba, o nascedouro do Rio Grande, principal formador da Represa Billings, garantia o cristalino das águas captadas nas seis nascentes existentes.

Há toda uma explicação técnica do processo, descrita pelo nosso acompanhante, Álvaro Zetun, o Alvinho, nascido em Paranapiacaba e hoje residindo em Ribeirão Pires.

Alvinho chega a descrever os títulos das nascentes (de F1 a F6). Mostra o itinerário das águas tratadas pelo sistema do balancim. E a fase final em que as águas apontam no sentido Campo Grande, que é a estação seguinte da ferrovia, daí alcançando Rio Grande da Serra e todo o vale da Billings até São Bernardo.

Antes do moderno sistema de tratamento de água e esgoto em operação até os dias atuais, Paranapiacaba antecipava o processo, felizmente descrito em pormenores por Álvaro Zetun e inserido na história do Grande ABC.

NOTA – O trabalho completo realizado por Pedro Cordeiro pode ser acompanhado no “face” desta página Memória, no endereço ao alto.

REVOLUÇÃO DE 32

13º dia: 21 de julho

As novas vitórias do Exército da Lei na frente Norte.

Baixa do inimigo em Itararé.

Continuamos senhores de todas as posições conquistadas.

Os nossos soldados da Frente precisam de cigarros e roupas de lã (meias, joalheiras, “sweaters” (suéteres) e camisas.

Criado o Batalhão Fernão Salles em homenagem ao soldado morto em combate.

Cf. manchete e notícias do “Estadão”, 22-7-1932.

Região de prontidão

Notícias enviadas aos jornais pelo serviço de imprensa organizado na sede do Município de São Bernardo, então chamado de Vila de São Bernardo – e Villa com dois “eles”:

O comércio local tem se revelado nas ofertas que vem fazendo à comissão da Vila de São Bernardo, solidário com o movimento pró-reconstitucionalização do Brasil.

É digna de louvor a atitude dos industriais da Vila, que têm facilitado a incorporação de seus operários, garantindo-lhes o ordenado, enquanto estiverem lutado pela causa nacional.

SANTOS DO DIA

Maria Madalena

Felipe Evans

HOJE

Dia do Cantor Lírico

CINEMA DO GRANDE ABC

Da série “Sete Cidades e uma Vila Inglesa”, mais dois capítulos, realização de jovens produtores do Ateliê Fílmico e Difilme Digital. Assistam. Os cenários são do Grande ABC, os artistas e técnicos daqui e de São Paulo.

Hoje, em Santo André, “Pequena Rapsódia”, de Mário Dalcendio; amanhã, em São Caetano, “Olhos da Rua”, de Ruy Jobim Neto. Entrada franca.



EM CARTAZ

SANTO ANDRÉ

Segundo capítulo

Hoje, dia 22 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Cine-Teatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro



SÃO CAETANO

Terceiro capítulo

Amanhã, dia 23(sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro da Estação Jovem

Endereço: Rua Serafim Constantino, s/n

SÃO CAETANO. Aline Cercellé e Maria Rocha em Cenas de Olhos da Rua : amanhã em São Caetano

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Hospitalidade e acolhimento: como estamos nos comportando.

25 de julho, dia de são Cristóvão, o protetor dos motoristas.

Receitas da Marilza.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, às 7h. Rádio ABC AM (1570).



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em 22 de julho aniversariam: Anajatuba (Maranhão), Araçagi (Paraíba), Carnaubal e Juazeiro do Norte (Ceará), Irineópolis e Trombudo Central (Santa Catarina), São Pedro da Cipa (Mato Grosso), São Sebastião (Alagoas), Serafina Corrêa (Rio Grande do Sul), Simões (Piauí) e Urucânia (Minas Gerais).

Falecimentos

Santo André

Anna Gonçalves Cabral, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Madalena Vargas Guilherme, 88. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Domingos Antonio Monzilo, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

Adélia Coleto Rodrigues, 90. Natural de Jaborandi (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Adalberto João dos Santos, 77. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Eni Costa Yamaguchi, 82. Natural de Nova Venécia (Espírito Santo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Mauá

Espedito Gonçalves da Silva, 68. Natural de Remigio (Paraíba). Residia no Parque Bandeirante, em Mauá. Serralheiro. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

João Evangelista de Oliveira, 76. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.