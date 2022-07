Biblioteca Nair Lacerda terá oficina de pipas e contação de histórias

Da Redação



Nas férias de julho, a Biblioteca Nair Lacerda, que fica no Paço Municipal de Santo André, está aberta todos os domingos, das 10h às 16h, com programação especial, jogos e brincadeiras. Chamada de “Domingo é Dia de Biblioteca”, a iniciativa terá neste domingo (17) oficina de pipas e contação de histórias, das 13h às 16h, além dos usuais serviços de entrega e empréstimos de livros.



No domingo do final de semana seguinte (24), também haverá contação de histórias, das 10h às 16h, e apresentação de teatro de fantoches, às 11h30 e às 14h30. E para as crianças menores, será realizada a oficina de desenho de personagens de quadrinhos, das 13h às 16h.



Para encerrar o projeto, no último domingo deste mês (31), o público poderá conferir apresentações de teatro de fantoche, às 11h30 e às 14h30, e participar da oficina para construção de jogos étnicos africanos e indígenas, que acontece das 13h às 16h.



Domingo no Paço - Além de aproveitar as atividades da biblioteca, quem for ao Paço Municipal vai poder curtir as atrações do já tradicional programa Domingo Paço, que acontece no estacionamento da Prefeitura. O espaço estará repleto de jogos e brincadeiras ao ar livre, terá miniquadras esportivas, espaço kids, slackline, triciclos família e trenzinhos praianos, além de praça de alimentação e música ambiente. Todas as atividades contam com acompanhamento de agentes do Departamento de Lazer. O público pode levar bicicleta, patins, skate e os pets.



Biblioteca - A Biblioteca Nair Lacerda está localizada na Praça IV Centenário, s/nº, no Centro. O local oferece espaços para leitura e pesquisa de livros, jornais e revistas e busca promover o enriquecimento cultural da comunidade pelo empréstimo de itens que compõem seu acervo de livros, gibis, material multimídia e braille. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Serviço:



Domingo é Dia de Biblioteca-| Programação especial de férias na Biblioteca Nair Lacerda

Contação de histórias, oficina e apresentação de teatro de fantoches, além dos serviços usuais de empréstimos de livros

Local: Biblioteca Nair Lacerda, Praça IV Centenário, s/n - Centro

Horário: das 10h às 16h



Domingo no Paço - Atividades de lazer para toda família

Local: Área reservada do estacionamento do Paço Municipal, Praça IV Centenário, s/n - Centro

Horário: das 10h às 17h



Atividades gratuitas