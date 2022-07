Fábio Jr. recebe Fiuk, Cleo e Tainá no show em São Paulo

16/07/2022 | 11:11



É só falar em Fábio Jr. que você logo pensa nas metades da laranja, não é mesmo? Na última sexta-feira, dia 15, o cantor lotou o Espaço Unimed, em São Paulo, com fãs entusiasmados para ouvir Alma Gêmea e também recebeu os filhos - Fiuk, Cleo e Tainá Galvão - na plateia. Bora ver o que rolou?

Logo no camarim, o artista recebeu o carinho da esposa, Fernanda Pascucci, e deram aquela bitoquinha cheia de amor.

Por falar em amor, Fiuk chegou acompanhado da namorada, Thaisa Carvalho, e o casal estava para lá de estiloso. Cleo também não foi sozinha e levou o marido, Leandro D'Lucca. Os dois optaram por looks all black e a atriz completou o modelito com a bolsa roxa para contrastar. Já Tainá Galvão estava com mozão, Flávio Portella. Beleza é o que não falta nesta família, hein!

Entre os convidados, Fafá de Belém e a filha, Mariana Belém, se destacaram pela simpatia e animação. Afinal, quem não estaria animada de ouvir o repertório do cantor, não é mesmo? Que, por sinal, contou com os clássicos Só Você, Caça e Caçador e Alma Gêmea.